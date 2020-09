Harry Potter Superfan trouve une nouvelle façon d’aider les enfants trans

Mica Daly-Smith se sépare de sa collection Harry Potter (Image fournie)

UNE Harry Potter super fan fait don de sa collection de souvenirs à l’association caritative pour jeunes transgenres Mermaids après que les vues de JK Rowling aient entaché sa franchise préférée.

Mica Daly-Smith, 29 ans, a commencé son Harry Potter collection à l’âge de 12 ans et a amassé des centaines de livres de souvenirs, allant des livres et des housses de couette aux feuilles d’appel et aux bobines de films des films.

Comme beaucoup de fans, le monde sorcier qu’elle aimait autrefois a changé pour toujours lorsque JK Rowling a commencé à parler des droits des trans. Maintenant que Mica s’éloigne de l’auteur, elle a mis sa collection bien-aimée en vente sur eBay – avec tous les bénéfices allant aux enfants transgenres.

«J’aimerais pouvoir séparer [JK Rowling] de sa création », a déclaré Mica RoseActualités. «Mais en tant que femme, je l’ai admirée pendant si longtemps, et j’étais tout aussi fan d’elle que j’étais la série.

“Son nom est tellement lié à celui de Harry Potter pour moi que je ne peux pas regarder la franchise que j’aimais de la même manière.”

La collection d’enfance de Mica a commencé comme des cadeaux ou des trésors faits maison, mais en vieillissant, elle a commencé à collectionner sérieusement.

«Mon âge était au bon endroit pour la première fois que les livres ont décollé, alors j’adore ça depuis que je suis enfant. Ce sont les premiers livres dont je suis vraiment tombée amoureuse, le monde m’attirait tellement et il a tout simplement grandi à partir de là », a-t-elle déclaré.

Parmi ses biens les plus précieux se trouvaient les feuilles d’appels d’acteurs de Les reliques de la mort, qui lui a été donnée par l’équipe de tournage lorsqu’elle et ses amis ont sauté l’université pour visiter le plateau au Pays de Galles.

«Nous avons campé et les avons regardés filmer les scènes de Shell Cottage», se souvient-elle. «Nous nous sommes liés d’amitié avec des gardes de sécurité qui nous ont volé de la nourriture pendant que nous regardions et nous ont envoyé les feuilles d’appels une fois les scènes terminées.

«Ce fut une journée incroyable, nous avons rencontré Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Evanna Lynch et l’incroyable icône qu’est Helena Bonham Carter! J’ai été tellement frappé par les étoiles.

Mais Mica abandonne maintenant tout, car elle ne peut pas soutenir la franchise tant que son créateur continue de nuire à la communauté transgenre.

Lorsque Rowling s’est alignée pour la première fois sur Maya Forstater – la femme qui cherchait à faire protéger ses opinions «critiques en matière de genre» en vertu de la loi sur l’égalité – Mica était profondément déçue mais espérait qu’elle avait d’une manière ou d’une autre mal interprété l’auteur. Elle a vite appris que ce n’était pas le cas alors que Rowling continuait de doubler son point de vue, ne laissant aucune place au doute.

“L’horrible tweet se moquant des gens pour avoir utilisé un langage inclusif comme” les gens qui ont leurs règles “était ce qui a vraiment fait brandir le drapeau rouge pour moi”, a déclaré Mica.

«Etre aussi irrespectueux envers une communauté entière qui fait déjà face à tant d’adversité est dégoûtant, mais le faire quand elle a une plate-forme aussi grande que la sienne est honteux. Elle doit connaître les dégâts qu’elle cause.

«Mon cœur s’est brisé pour tous les jeunes fans trans qui ont été déçus par elle si durement.»

Aussi dévastée qu’elle était, sa foi a été en partie restaurée par les nombreux Harry Potter membres de la distribution qui se tenaient fermement aux côtés de la communauté transgenre. “Je suis vraiment content qu’ils se soient exprimés, cela a ajouté une petite étincelle de magie en soi”, a ajouté Mica.

Maintenant qu’elle ajoute résolument sa précieuse collection à eBay, elle n’a qu’un seul message pour l’auteur qu’elle admirait plus que quiconque: “Votre attitude Dursley-ish n’aide personne. “

«Elle doit vraiment réfléchir à ce qui est important et à la meilleure façon de montrer de la compassion envers les autres, surtout lorsqu’ils essaient simplement de vivre leur vie et d’être eux-mêmes», a-t-elle poursuivi.

«Peut-être avons-nous besoin d’inventer un sort ou une potion qui suscite une certaine empathie?»

Pour voir la liste eBay de Mica et faire un don à Mermaids, cliquez ici.