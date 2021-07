Harry Potter Star a des sentiments mitigés sur un redémarrage, voici pourquoi

À l’approche du 10e anniversaire du dernier film de la Harry Potter franchise, il est clair que certains ont des démangeaisons pour donner un coup de fouet au fantasme et redémarrer toute l’histoire à nouveau. Avec des rumeurs selon lesquelles HBO Max veut utiliser la franchise comme pierre angulaire de leurs futures productions, il est peu probable que nous ayons trop de temps avant que nous ayons des séries télévisées et des remakes de films à affronter, mais une personne qui ne semble pas penser que il est nécessaire que Bonnie Wright, surtout connue pour avoir joué Ginny Weasley dans les films originaux. Dans une récente interview avec People, elle a déclaré que les films étaient très bien tels qu’ils sont et bien qu’elle aime les gens avec qui elle a travaillé, en ce qui la concerne, la série à succès devrait rester dans le passé.

Pendant que JK Rowling a peut-être exclu d’autres livres de Harry Potter, bien qu’elle ait créé le Bêtes fantastiques les films qui sont à peu près là, les remakes et les redémarrages sont une toute autre perspective, n’ayant besoin de créer aucun nouveau matériel. En ce qui concerne le casting des films originaux, on a demandé à beaucoup d’entre eux s’ils seraient intéressés par une nouvelle incursion dans le monde sorcier, avec une réponse mitigée.

Dans son interview People, Bonnie Wright a dit: « J’espère qu’ils le garderont tel qu’il était. Je pense que c’est comme une capsule temporelle, et [if] vous l’ouvrez et ça change et tout semble un peu différent… Bien sûr, Ginny me manque, mais j’aime toujours assez l’idée que c’est correctement compacté dans ces sept années à Poudlard… En même temps, j’aime tellement l’expérience. Et je sais que la production et nous tous le ferions si bien que peu importe ce qu’ils imaginaient, ce serait génial. »

Dans une précédente interview avec People, l’acteur de Draco Malfoy, Tom Felton, était plus enthousiasmé par un éventuel retour dans la franchise. Il a dit : « Si vous me demandez, vais-je teindre à nouveau mes cheveux en blond pour être Draco, absolument sanglant. Soit [him or Lucius]. Je jouerai l’enfant de Draco si tu veux vraiment! » Felton a déclaré à la sortie. « Toute chance d’être à nouveau un Malfoy serait grandement acceptée. » « Je pense que si quelqu’un d’autre jouait [Draco], je serais légèrement possessif, en disant : ‘Attends.’ je parlais à Rupert [Grint], Daniel et Emma [Watson] séparément l’autre jour et [said], « Vingt ans, vous imaginez ça ? » Tout d’abord, ils se ressemblent tous, littéralement. Rupert a exactement la même apparence. De plus, nous sommes tous un peu sidérés que ce soit [even] plus populaire [now]. Nous sommes tous un peu surpris par cela. Nous sommes certainement excités et nous nous sentons vieux quand nous réalisons que cela fait 20 ans que nous avons fait le premier film. »

Alors que HBO Max souhaite suivre les traces de Disney + avec sa vaste gamme de Guerres des étoiles et les émissions de télévision Marvel, ils cherchent à exploiter les franchises Warner Bros. à leur disposition. Bien qu’ils aient un certain nombre d’options viables, il est clair que le Harry Potter la saga est certainement leur plus grande opportunité et ce n’est sûrement qu’une question de temps avant qu’ils n’avancent avec de nouvelles directions pour le garçon sorcier et ses amis.

