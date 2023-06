Harry Potter se refait une beauté de style Studio Ghibli avec l’IA

Montrer à quoi ressembleraient de grandes franchises avec un style complètement différent est devenu une tendance grâce à l’intelligence artificielle, et Harry Potter ne fait pas exception. Il a déjà été possible de montrer à quoi ressemblerait le Wizarding World en tant que sitcom des années 90, ou même en tant que film de Wes Anderson, et maintenant c’est devenu un classique de l’animation japonaise.







Sur un nouveau post sur Instagram, l’utilisateur @aigeneratednonsense a publié une série d’images montrant à quoi ressemblerait Harry Potter en tant que production du Studio Ghibli :

Fondé en 1985 par Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki et Isao Takahata, le Studio Ghibli est considéré comme l’une des plus importantes et par beaucoup même la meilleure société de production d’animation de tous les temps. Parmi ses titres les plus notables figurent les films Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, Enlevée comme par enchantementet Ponyoparmi beaucoup d’autres.

Récemment, ils ont rejoint la longue liste des studios qui ont collaboré avec Lucasfilm sur certaines productions du Guerres des étoiles univers, développement du court métrage Zen – Grogu et les lapins de poussière.

Cette année, ils sortiront leur 25e film, intitulé Comment vivez-vous? d’après le roman de Genzaburo Yoshino de 1937, bien qu’il ne s’agisse pas d’une adaptation concrète de cette histoire. Réalisé par Hayao Miyazaki, l’intrigue suit un adolescent qui, après la mort de son père, n’a d’autre choix que d’aller vivre avec son oncle et ses cousins.

Comment vivez-vous? devrait sortir en salles au Japon le 14 juillet.

Harry Potter devrait certainement avoir une adaptation animée

Warner Bros. Discovery développe déjà une nouvelle adaptation de la saga principale écrite par JK Rowling sous forme de série, mais le PDG de la société, David Zaslav, a déjà assuré qu’il ne s’agirait que de la première de plusieurs productions qu’ils ont prévues pour la franchise.

En fait, Zaslav a déjà manifesté son intérêt pour l’adaptation L’enfant maudit, la pièce qui suit les aventures du fils de Harry Potter aux côtés de Draco Malfoy. Malgré le fait que l’histoire n’a pas été très bien acceptée par les fans de la série littéraire, le succès de la pièce a été énorme, et il ne fait aucun doute qu’un affichage similaire en termes d’aspects visuels pourrait être utilisé dans le format animé, s’adressant même à un public plus enfantin et ainsi l’initier au monde de Harry Potter.

Une autre bonne opportunité serait de créer des courts métrages basés sur des livres alternatifs créés par Rowling au sein de la franchise tels que Les Contes de Beedle le Barde ou Le Quidditch à travers les âgesce qui serait parfait pour s’adapter au format anime et continuer à étendre la franchise avec différentes histoires et personnages qui ne sont pas nécessairement liés à Harry Potter lui-même.

Après tout, le monde sorcier est très vaste et plein d’histoires possibles qui pourraient être exploitées au-delà de la saga originale, ciblant différents publics et utilisant différents formats, similaires à ce que HBO cherche à faire avec Game of Thrones.