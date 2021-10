Harry Potter revient à la télévision et va tester ses fans

Harry Potter a créé le premier de ses films en 2001 et depuis lors, il a déclenché une fureur déjà marquée par les livres de JK Rowling, mais cela a été rehaussé par la main des films de Photos de Warner Bros.. La franchise était si rentable que le studio a accueilli les chances de faire plus de productions et c’est ainsi qu’elle est née. Animaux fantastiques, qui prépare un troisième film et en aura deux autres.

Maintenant, une nouvelle proposition arrivera pour les fans du magicien de Poudlard. SCT et Cartoon Network ils se sont associés pour développer une proposition intéressante pour les adeptes de ces aventures. Il s’agit d’un programme spécial dédié aux 20 ans de la naissance de la saga cinématographique et il sera donné sous forme de jeu. De quelle forme? D’un dans lequel seul un vrai fan peut réussir.

Les panneaux annonçaient l’arrivée de Tournoi des maisons de Poudlard, un programme de questions-réponses qui sera divisé en quatre parties. Les émissions seront réalisées chaque semaine du dimanche 28 novembre au 19 décembre et seront réalisées par Hélène Mirren. « Nous fêtons les 20 ans de Harry Potter avec une petite compétition amicale »L’actrice a assuré qu’elle sera l’animatrice lors de l’annonce de la spéciale.

D’après ce que l’on peut voir, les concurrents seront répartis dans les différentes maisons devenues célèbres dans la saga : Serdaigle, Serpentard, Gryffondor et Poufsouffle. L’aperçu a été partagé par Le journaliste hollywoodien et il reste à voir comment cela peut être vu en Amérique latine. Actuellement, toutes les productions de la franchise sont au catalogue de HBO Max, ce qui pourrait ajouter Tournoi des maisons de Poudlard à votre annonce.

L’avenir des animaux fantastiques

Animaux fantastiques hérité de l’héritage de la franchise après la dernière partie de Les reliques de la mort. Le premier des films est sorti en 2016 et a été un succès au box-office, rapportant plus de 800 millions de dollars dans le monde. Alors que le second a reçu un peu moins et a été plus remis en cause, cela n’a pas nui à l’avenir de la franchise. Ce n’est qu’en 2020 que les vrais problèmes ont commencé.

Après le revers judiciaire qui Johnny Depp reçu par les plaintes de son ex-femme, Ambre entendu, et les publications du journal britannique Le soleil, Warner Bros. Il a demandé à l’acteur de démissionner. Votre endroit comme Grindelwald était occupé par Mads Mikkelsen, et ce sera l’un des axes les plus importants du troisième film, qui arrivera en avril de l’année prochaine. Les comparaisons seront inévitables et en studio ils seront attentifs à la façon dont les fans prendront ce changement drastique, d’autant plus qu’il reste encore deux titres à sortir.

