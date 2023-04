Harry Potter Reboot officiellement en préparation chez Max, mettra en vedette tous les nouveaux acteurs

Un redémarrage du très populaire Harry Potter books est actuellement en développement pour être publié sur la plateforme de streaming anciennement connue sous le nom de HBO Max (et maintenant connue sous le nom de Max). Les rumeurs d’un Harry Potter Le redémarrage a tourbillonné sur Internet ces derniers temps, avec une confirmation maintenant officiellement faite lors de la présentation de Warner Bros. Discovery à la presse et aux investisseurs (via Deadline).





Un tout nouveau casting sera trouvé pour jouer des personnages comme Harry, Ron, Hermione et leurs professeurs, alliés et ennemis, chaque saison de la série étant basée sur l’un des livres, qui ont été publiés pour la première fois en 1997. avec le premier roman Harry Potter et la pierre philosophale. Le studio a décrit le redémarrage de Harry Potter comme une « série d’une décennie ».

« Nous sommes ravis de donner au public l’opportunité de découvrir Poudlard d’une toute nouvelle manière », a déclaré Casey Bloys, président-directeur général de HBO & Max Content, à propos du projet. « Harry Potter est un phénomène culturel et il est clair qu’il existe un amour et une soif si durables pour le monde sorcier. En partenariat avec Warner Bros. Television et JK Rowling, cette nouvelle série Max Original plongera profondément dans chacun des livres emblématiques que les fans ont continué à apprécier pendant toutes ces années.

Bien sûr, le Harry Potter La série intervient au milieu d’une controverse en cours autour du créateur et auteur JK Rowling, qui sera à bord en tant que producteur exécutif.

« L’engagement de Max à préserver l’intégrité de mes livres est important pour moi, et j’ai hâte de faire partie de cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détails uniquement offert par une longue série télévisée », a déclaré Rowling. à propos de ramener les livres à l’action en direct une fois de plus.





Avons-nous vraiment besoin d’un redémarrage de Harry Potter ?

Beaucoup se demanderont « est-ce qu’un redémarrage de Harry Potter est nécessaire? » Avec un monde sorcier aussi vaste, le public voudra-t-il revoir Harry Potter et ses amis combattre Voldemort si tôt ? Surtout quand la série de films tient toujours si bien et est chérie par tant de gens.

Le Harry Potter le redémarrage intervient rapidement après la révélation de Warner Bros. Discovery selon laquelle ils étendront la franchise. « Prenez Harry Potter comme exemple, le monde sorcier, le fait que nous connaissions ce succès massif avec le lancement de Hogwarts Legacy, 12 ans après la sortie du dernier film, montre qu’il y a tellement d’opportunités et que nous ne faisons que commencer pour étendre cela « , a déclaré Gunnar Wiedenfels, directeur financier de Warner Bros. Discovery, à propos de leurs intentions pour Harry Potter. « Nous avons la nouvelle tournée Harry Potter à Tokyo au milieu de l’année. Pour faire court, je pense que celui-ci- l’approche de l’entreprise, un excellent leadership dans les unités commerciales individuelles, mais la gestion coordonnée des franchises est probablement l’une des plus grandes opportunités de l’entreprise. »

Basé sur les romans écrits par JK Rowling, le Harry Potter les films ont commencé en Harry Potter et la pierre philosophale (ou la pierre du Sorciercomme on l’appelait aux États-Unis) en 2001. D’une durée totale de huit films, la série s’est terminée en 2011 avec Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2chaque épisode a été acclamé par la critique, un succès majeur au box-office et la série a été nominée pour un total de 12 Oscars.

Serez-vous heureux de voir Harry Potter redémarré sur Max ?