Harry Potter : le Quidditch est renommé à cause de JK Rowling

Que serait Harry Potter sans Quidditch ? Le jeu ne fait plus seulement partie du monde fantastique de Poudlard. C’est maintenant aussi un sport établi dans le monde moldu, y compris sa propre association mondiale. Cela a maintenant changé le nom du sport populaire – principalement pour lui-même s’éloigner de l’auteur.

Qu’est-il arrivé?

La série de livres The Sorcerer’s Apprentice de JK Rowling en a eu un depuis la publication du premier Harry Potter à l’école des sorciers en 1997 base de fans en croissance constante et fidèle. Mais l’auteur qui Un modèle pour tant de gens est a dans le passé certains énoncés donné par lui-même, que tant d’adeptes ont soigneusement aller à contre-courant.

Encore et encore Rowling tombe le long paroles transphobes et tweets sur; prend en charge le public Militants anti-trans et réclamations Disney que les familles « ne se sentaient plus en sécurité » à cause des dessins animés LGBTIQ.

Raison suffisante pour l’Association Internationale de Quidditch (IQA) Renommer Quidditch en Quadball.

Le Quidditch devient Quadball

Jusqu’ici aussi Quidditch moldu appelé jeu était à l’origine fortement basé sur les compétitions du monde magique par Harry, Hermione, Ron et Cie – bien sûr sans les balais volants et le vif d’or ailé.

Dans le monde réel, le sport préféré des magiciens est celui Mélange de handball, rugby et ballon chasseur. Les joueurs ont des balais simulés et un vif d’or en forme de balle de tennis dans une chaussette. Selon l’IQA, il y a maintenant environ 600 équipes dans 40 pays.

Candidat en mars 2022, le Changement de nom de Quidditch à Quadball finalement décidé. Le nouveau nom fait référence au nombre de balles, ainsi qu’au nombre de positions de jeu différentes.

Mais le Transphobie du créateur Potter n’était pas le seul motif de la décision, même s’il était décisif. Comme l’IQA lui-même l’a noté, les trois se sont probablement Principaux acteurs critiques des déclarations de Rowling.

D’une part, le sport ne doit pas être associé aux déclarations de Rowling, d’autre part, on a aussi peur Litiges de licence Avec Warner Bros.depuis le Quidditch un terme de droit d’auteur est. Cependant, Andy Marmer, président du comité de changement de nom de l’IQA, est optimiste :

« J’attends avec impatience les opportunités que cela nous apporte et le potentiel du quadball de continuer à se développer en tant que pierre angulaire des sports organisés.