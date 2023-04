Harry Potter, la série : un acteur original pourrait-il apparaître ?

in

la saga de Harry Potter C’est devenu un phénomène culturel mondial. Les deux livres écrits par JK Rowling comme les films produits par Warner Bros. Ils ont attiré l’attention de millions de fans à travers le monde. Depuis son premier film en 2001, l’histoire du jeune magicien est devenue un franc succès au box-office.

La trilogie originale, mettant en vedette Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, a catapulté ces acteurs à la renommée mondiale. Leurs visages sont devenus les icônes de la franchise. Bien que les fans ne puissent pas imaginer d’autres acteurs jouant les personnages principaux, HBO Max travaille sur une nouvelle adaptation de l’histoire.

Il a été récemment confirmé que HBO Max Vous pensez à une nouvelle série ? Harry Potter. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie, on sait que chaque tome de la saga servira de base à une saison. Avec un minimum de sept saisons, les fans pourront à nouveau se plonger dans le monde magique de Poudlard.

La grande question que se posent tous les fans est de savoir si les acteurs originaux feront partie du casting de cette nouvelle série. Bien qu’il semble peu probable que Radcliffe, Grint ou Watson jouer leurs personnages principaux, ils pourraient faire une apparition. Cependant, Watson elle a été éloignée de l’industrie cinématographique et il est peu probable qu’elle revienne pour cette nouvelle adaptation.

+La star d’Harry Potter qui soutiendra sûrement le reboot

Celui qui est plus d’accord sur un refaire de Harry Potter est Rupert Grint. Dans une interview avec Variétéil a dit qu’il « j’aimerais bien voir Harry Potter adapté en série » et que « ça pourrait vraiment marcher ». De plus, il a précisé qu’il aurait du mal à voir quelqu’un d’autre interpréter Ronqui sera « difficile » mais ce serait aussi « agréable » voir son successeur.

