Harry Potter, la série : 3 choses à améliorer pour qu’elles surpassent les films

HBO Max a annoncé une nouvelle adaptation des livres de JK Rowling. Chaque tome sera une saison.

© MaximeHarry Potter a dévoilé le graphique de sa série.

la saga de Harry Potter Il a été publié pour la première fois en 1997 par JK Rowlinget il est rapidement devenu un succès mondial. Images de Warner Bros.Conscient du potentiel commercial de la franchise, il a conclu un accord pour adapter les livres au grand écran après la publication des trois premiers.

Dans des nouvelles passionnantes pour les fans de Harry Potter, HBO Max (maintenant simplement connu sous le nom de Max) a annoncé qu’il produirait une nouvelle adaptation de la saga sous forme de série télévisée. Chaque livre sera compté dans une saison différente, ce qui permettra une compréhension plus profonde de l’intrigue et des personnages.

L’une des choses qui ont fait des films de Harry Potter c’était les effets visuels CGI, mais pour la série, il pourrait être intéressant de miser sur les effets pratiques, surtout en ce qui concerne les créatures magiques. Cela leur donnerait un aspect plus réaliste et permettrait aux téléspectateurs de se sentir plus immergés dans le monde magique.

En adaptant chaque livre en une saison complète, la série n’aura pas la contrainte de temps que les films avaient. Cela signifie qu’ils n’auront pas à omettre d’importantes sous-parcelles de Harry PotterComme dans les films. La série a la possibilité d’explorer chaque livre en détail et pleinement.

L’un des aspects les plus intrigants de la série de Harry Potter sera l’exploration de l’histoire de voldemort. La série pourrait plonger dans son passé et les événements qui l’ont conduit à devenir le méchant le plus redouté du monde sorcier. Aussi, il serait important que la série respecte la façon dont il est mort dans le livre.

