Harry Potter : La bande-annonce des Animaux Fantastiques 3 montre la guerre entre Dumbledore et Grindelwald

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est la troisième partie de la préhistoire « Harry Potter ». La nouvelle bande-annonce montre enfin beaucoup plus de ce qui nous attend dans le film. Il devrait sortir en salles le 7 avril 2022.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ont une nouvelle bande-annonce

Mads Mikkelsen au lieu de Johnny Depp : Johnny Depp n’est plus impliqué, mais jouez maintenant Mads Mikkelsen le meilleur méchant de Grindelwaldqui dans la nouvelle bande-annonce n’est pas une coïncidence ressemble à un vieux nazi. Il appelle à la guerre et les deux Queenie (Alison Sudol) ainsi que Crédence (Ezra Miller) aidez-le avec cela.

Mais il vaut mieux se voir avant la bande-annonce à:

Dumbledore (Jude Law) est en train de chercher des alliés pour tenir tête à Grindelwald. C’est ainsi qu’il entame la « Première armée de Dumbledore », qui se compose des compagnons d’armes suivants : Newt Dragonneau (Eddie Redmayne), Thésée (Callum Turner), Jacob (Dan Fogler) et Yusuf Kama (William Nadylam). Lally (Jessica Williams) et Bunty (Victoria Yeates) se joignent également à nous.

À en juger par le titre du film et la bande-annonce, nous devrions être dans troisième partie préquelle beaucoup plus sur Le passé de Dumbledore, ses mystères et bien sûr le Préhistoire des personnages célèbres de l’univers Harry Potter Expérimenté. Le montant exact que cela représentera reste un peu flou pour le moment. Mais au moins, il ne faudra pas longtemps avant qu’il n’arrive dans les cinémas.

Grosse goutte d’amertume : Heureusement, « Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore » a dit au revoir à Johnny Depp, désormais extrêmement scandaleux et problématique, mais le auteur anti-queer et anti-trans les livres originaux bénéficient toujours des adaptations cinématographiques, bien sûr.

Attendez-vous avec impatience le troisième film sur les bêtes « Dumbledore’s Secrets » ? Comment aimez-vous la bande-annonce? Écrivez-le dans les commentaires.