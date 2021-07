Harry Potter fête ses 20 ans : y aura-t-il des retrouvailles avec les acteurs ?

Il n’y a qu’une seule saga qui a réussi à entrer dans l’histoire et c’est Harry Potter, qui a été écrit par JK Rowling et, plus tard, a été adapté au cinéma, ce qui en fait l’une des bandes les plus importantes du siècle dernier. En fait, cela a rendu Noël 2001 magique alors que Harry Potter et la pierre philosophale ont ouvert la porte aux films de science-fiction les plus emblématiques du monde.

En d’autres termes, ce 2021 marque 20 ans depuis la première première de Harry Potter. Et, bien que la pandémie ait ravagé le monde, jusqu’à présent, il est prévu que l’ensemble du casting puisse se réunir sur le tournage de la saga pour commémorer les deux décennies des premières. Même si, Daniel Radcliffe vient de faire tomber les esprits.

Daniel Radcliffe a confirmé s’il y aura une réunion de 20 ans. Photo : (Getty)



« Pas de projet pour le moment« Il a commencé à dire dans une interview avec ET alors qu’il faisait la promotion de la troisième saison de Miracle Workers. « Je suis en ce moment en République dominicaine en train de filmer et puis je serai occupé à travailler sur diverses petites choses jusqu’à la fin de l’année » Commenta-t-il, brisant les illusions de nombreux partisans de Poudlard.

Cependant, tout n’est pas perdu puisque Daniel Radcliffe Il a également confirmé que, dans tant de mois, il n’a toujours pas de sécurité. « Je ne sais pas. Je suis sûr qu’il y aura une sorte de célébration, mais je ne sais pas si nous nous réunirons ou quelque chose. Désolé si c’est un peu décevant pour quelqu’un», a-t-il également déclaré en confirmant que, malgré les années écoulées, il n’avait vu aucun film.

« J’ai regardé des extraits à la télévision pendant quelques secondes avant de dire s’il s’agit d’une scène où se trouve quelqu’un d’autre« , a craqué l’acteur. Cela diffère de différents acteurs, comme Tom Felton, qui se souvient souvent Harry Potter avec beaucoup d’amour.