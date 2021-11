Harry Potter fête ses 20 ans : tout sur la pierre philosophale en mode magique à regarder sur HBO Max

L’excitation est à la surface pour les fans de Harry Potter. Et est-ce la saga de JK Rowling son anniversaire et il le fête en retournant au cinéma. A l’origine le premier film intitulé Harry Potter et la Pierre Philosophale -basé sur le livre fantastique du même nom- créé en 2001 avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson comme protagonistes. A partir de ce moment, la fureur ne s’est pas arrêtée et, grâce au streaming, de plus en plus de fans de ces cassettes grandissent.

Tous les films ont été distribués par Photos de Warner Bros. donc, puisque HBO Max arrivés en Amérique latine, ils font partie du catalogue d’une collection complète qui fait craquer les abonnés pour le service. Mais ce n’est pas tout, car maintenant il a également rejoint Harry Potter et la pierre philosophale : film en mode magique et il se positionne déjà parmi les tendances. Ici, on vous dit tout sur cette nouvelle option.

Sorti ce 4 novembre, le film est désormais disponible sur la plateforme et cherche à faire revivre ce sentiment que l’histoire du magicien en el École de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard planté il y a 20 ans. Comme l’a révélé HBO Max, il s’agit de « un cadeau pour que les fans historiques et nouveaux de la saga puissent profiter Scènes uniques, anecdotes, anecdotes, secrets de films et moments mémorables de ce groupe de héros et d’amis inséparables”.

En ce sens, le spécial propose de revoir une nouvelle fois ce classique plein de magie et de sortilèges avec du matériel supplémentaire qui complète tout de la production si réussie. Comprend des témoignages de réalisateurs Christophe Colomb, où il raconte des anecdotes survenues lors de la création du long métrage, ainsi que la scènes supprimées et d’autres détails qui font partie de cet univers tant aimé des enfants, des jeunes et des adultes.

HBO Max a la version grand public et les sept autres films : La Chambre des Secrets, Le Prisonnier d’Azkaban, La Coupe de Feu, L’Ordre du Phénix, Le Mystère du Prince et les deux parties de Les reliques de la mort. De plus, il comprend Animaux fantastiques et une section où il recommande d’autres productions selon les maisons de Poudlard déjà reconnues mondialement.

