La nouvelle vient peu de temps après que HBO Max développe une série Harry Potter.

Harry Potter et l’enfant maudit fans, nous avons de bonnes nouvelles. La pièce à succès arriverait sur grand écran.

Depuis Harry Potter et l’enfant maudit a fait ses débuts dans le West End en 2016, il y a eu des spéculations quant à savoir s’il serait adapté en film. Le spectacle est devenu un succès instantané sur scène et il y en a maintenant des productions aux États-Unis, en Australie et au Canada ainsi qu’au Royaume-Uni. Les gens ne peuvent toujours pas se lasser du monde de Harry Potter toutes ces années plus tard.

Harry Potter et l’enfant maudit était à l’origine destiné uniquement à être une pièce de théâtre, mais il semble maintenant que cela pourrait devenir un film.

Harry Potter et l’enfant maudit serait en train d’être adapté dans un film. Photo: Arthur A. Levine Books, Warner Bros.Images

Selon The Hollywood Reporter, Waner Bros. Pictures est en pourparlers pour tourner Harry Potter et l’enfant maudit dans un film ou une série de films. Suite à une récente conférence organisée par le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, le média a rapporté que « On parle, Warner Bros. pourrait développer un nouveau mât de tente basé sur le Harry Potter et l’enfant maudit pièce de théâtre. »

Il n’y a actuellement pas encore de mot sur la question de savoir si Harry Potter et l’enfant maudit serait adapté en un film autonome ou une franchise de plusieurs films comme l’original Harry Potter films. On ne sait pas non plus si Warner Bros espère utiliser l’original Harry Potter cast ou trouver un nouvel ensemble d’acteurs pour jouer Harry, Ron, Hermione et les autres personnages.



Le casting original de Harry Potter et l’enfant maudit. Image: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images

Plus tôt cette année (25 janvier), Variety a rapporté que: « Une série Harry Potter est en développement très précoce chez HBO Max. », Donc il semble que Potterheads va recevoir beaucoup plus de contenu Harry Potter dans les années à venir.

Qu’en penses-tu? Souhaitez-vous un film Enfant maudit?

