Harry Potter et le réalisateur de la pierre du sorcier avait peur d’être viré tous les jours

Le cinéaste Chris Columbus est depuis longtemps une force créative dominante à Hollywood, responsable d’une variété de films bien-aimés, notamment Gremlins, Seul à la maison, et Mme Doubtfire. Mais pour les enfants des années 90, le plus grand travail de Columbus était en tant que directeur de Harry Potter à l’école des sorciers, et sa suite Harry Potter et la Chambre des Secrets. Dans une interview avec Collider, Columbus a révélé que travailler sur la pierre du Sorcier était une période très stressante pour lui, avec la peur récurrente de se faire virer.

« La réalité est que la pression du monde était sur nous, et sur moi en particulier parce que je savais que si je foutais celui-ci, tout était fini … Le premier film était plein d’angoisse pour moi. Les deux premières semaines, je pensais que j’étais va être viré tous les jours. Tout avait l’air bien, je pensais juste que si je faisais une chose de mal, si je f ** k up, je suis viré. Et c’était intense. Je n’ai laissé aucune émission sur le plateau , il n’y avait pas de frustration, je ne suis pas un hurleur, je m’entends avec tout le monde et je veux que tout le monde ait l’impression de faire partie de la famille, alors je devais simplement cacher ce côté de mes émotions. «

Il est étrange de considérer qu’un projet si stressant pour Chris Columbus a fini par être l’entrée la plus amusante et la plus fantaisiste du Harry Potter série de films. Par le temps la pierre du Sorcier a été terminé et a eu sa première projection à Chicago, le public a adoré le film que Columbus avait fait. Le cinéaste se souvient que les enfants n’ont pas été intimidés par les deux heures et cinquante minutes du premier montage et voulaient que le film soit encore plus long. Merci au succès de la pierre du Sorcier, Columbus a pu s’attaquer Chambre des Secrets avec une nouvelle confiance.

«J’ai commencé à ressentir un peu de soulagement, puis quand le premier film s’est bien ouvert, je me suis beaucoup plus amusé sur Chamber of Secrets. C’était comme la nuit et le jour, parce qu’alors je pouvais vraiment me laisser aller un peu et apporter un peu plus de mon style particulier au film. C’était un choix très spécifique, le style du premier film Potter, mais nous avons été enfermés en partie parce que, comme je l’ai dit, nous avions trois caméras sur les enfants à la fois. nouveau, ils n’avaient jamais été sur les plateaux de tournage, alors ils disaient une réplique et ils regardaient la caméra et souriaient. La première semaine, ils étaient tellement ravis d’être dans Harry Potter, cela signifiait le monde pour eux, alors ils souriaient comme s’ils étaient en transe. C’était donc quelque chose que nous devions surmonter également. «

Malgré le succès des deux premiers films, Columbus a été remplacé comme réalisateur pour le reste de la Harry Potter la franchise. Trois autres réalisateurs sont venus donner leur propre tournure à la série alors qu’elle dépassait son innocence d’origine et devenait beaucoup plus sombre. Bien que Columbus aurait aimé travailler également sur les deux derniers films, il apprécie ce que le réalisateur David Yates a pu faire à la place.

«J’ai toujours voulu revenir en arrière et tourner les deux derniers films, mais Yates a décidé qu’il resterait avec la série, et c’était une bonne chose à faire parce que j’aime particulièrement le tout dernier film. Je pense que c’est juste un film brillant , la deuxième partie de Deathly Hallows. «

Cette nouvelle vient de Collider.

