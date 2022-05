Harry Potter et la coupe de feu a presque divisé son histoire en deux parties

Les films Harry Potter se sont terminés avec »Harry Potter et les Reliques de la Mort », une histoire qui était divisée en deux parties et qui concluait le voyage du garçon sorcier et de l’école de Poudlard. Cependant, bien qu’aujourd’hui, il semble normal de diviser les fins de certains films, la partie 1 et la partie 2 de »Les Reliques de la Mort » ont été tout un événement pour le monde du cinéma lors de leur sortie, étant un choix qui a été salué pour une grande gestion de la conclusion de son histoire.

Même si ce n’était pas la première fois que l’on pensait diviser un film en deux parties, puisqu’auparavant, il avait déjà été prévu de le faire avec »Harry Potter et la coupe de feu ». Cette cassette a été déterminante dans l’histoire de la saga, marquant le retour de Lord Voldemort et étant l’un des livres les plus longs contrairement aux autres épisodes, ayant également Harry et ses amis qui grandissent et deviennent de jeunes adultes comme intrigue principale, il serait donc difficile d’adapter leur histoire à un seul film.

Pour commencer, les trois premiers films ont pu être couverts en deux heures et demie, mais avec la longueur supplémentaire du roman Goblet of Fire, on craignait que la durée du film ne soit pas assez longue. . . Equilibrar adecuadamente los eventos y mantener los momentos más pequeños del libro era una de las grandes preocupaciones que se tenía al producir las películas de »Harry Potter », y con la duración de »El cáliz de fuego », esta cuestión creció encore plus.

Cependant, le réalisateur de cet épisode, Mike Newel a déclaré: « En ce qui me concerne, il est tout à fait possible de le faire en un seul versement. Je pense que ce serait un peu gênant de le faire en deux. » Newell a non seulement respecté la durée du film, mais a également présenté des éléments majeurs de l’histoire et a donné aux fans une chance de voir leurs héros grandir. De Harry et Ron trouvant des rendez-vous romantiques à la mort de Cedric Diggory aux mains de Lord Voldemort, le film couvrait une grande variété de genres, y compris le thriller.

Sans aucun doute, » La coupe de feu » s’est imposé comme un grand film de Harry Potter, ayant un sentiment de paranoïa dans son histoire, car il n’était pas clair qui serait un allié ou une menace au fur et à mesure que son histoire progressait. Garder ce sentiment dans un seul film était une décision magistrale de la part de Newell, car s’il avait été divisé en deux parties, peut-être qu’une partie du charme de cet épisode aurait été perdue.

En fin de compte, il y aurait des points positifs et des points négatifs, quelle que soit la direction prise par « Harry Potter et la coupe de feu ». Mais le choix de rester un seul film a aidé la franchise à long terme. D’un autre côté, » Deathly Hallows » étant une énorme histoire en deux parties a montré les énormes enjeux de la fin. Et pour donner à Harry un bon départ, il était nécessaire de raconter l’histoire en détail et de s’assurer que sa dernière sortie ne laissait aucun arc d’histoire inachevé.

Actuellement, tous les films »Harry Potter » sont disponibles sur la plateforme HBO Max.