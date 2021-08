Harry Potter : Daniel Radcliffe sera-t-il dans la série ?

Ça ne fait aucun doute que Harry Potter C’était l’une des meilleures sagas littéraires, rassemblant des milliers de fans à travers le monde. Cependant, ses adeptes ont augmenté lorsque, en 2001, Warner Bross a sorti le premier film basé sur les livres de JK Rowling, démarrant ainsi l’une des meilleures franchises jamais vues auparavant.

Avec Daniel Radcliffe dans la peau de Harry Potter, les huit bandes qui ont été publiées sur la base des livres ont provoqué une fureur sans précédent. Cependant, en 2011 avec la première de Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie l’histoire du jeune sorcier est définitivement terminée. Cependant, l’ensemble du casting a été consacré à la renommée internationale dès le premier instant et, par conséquent, ils ont continué à faire partie de l’industrie cinématographique, emportant avec eux de grands succès.

Les protagonistes d’Harry Potter. Photo : (Getty)



Quoi qu’il en soit, lorsque la nouvelle a été publiée en janvier, une série sur Harry Potter Pour HBO Max, Daniel et ses co-stars Emma Watson et Rupert Grint étaient de retour sous les projecteurs. En effet, les fidèles de l’histoire écrite par JK se demandent s’ils les reverront incarner à nouveau le protagoniste et ses amis, Ron et Hermione respectivement.

Daniel Radcliffe a évoqué un possible retour. Photo : (Getty)



Et, récemment, c’était Daniel Radcliffe qui en a parlé. Lors d’une interview avec la radio Sirius XM, l’acteur a déclaré : « Il y aura toujours des commentaires sur le projet, mais c’est toujours plus important dans les médias que dans la réalité. Personne ne m’a appelé pour participer à de futurs projets Harry Potter”.

Mais, le journaliste qui s’est entretenu avec l’acteur a décidé d’aller plus loin et lui a demandé s’il serait prêt à participer s’ils le proposaient. Et, devant le désir de tous les auditeurs, Daniel Radcliffe déclaré: « Je ne pense pas qu’ils vont m’appeler, mais maintenant, comme je l’ai dit, ils m’appellent certainement« En précisant qu’il ne mépriserait pas l’offre ou, du moins, ne la valoriserait pas.