Harry Potter : Daniel Radcliffe a révélé son secret de la saga

Ça ne fait aucun doute que Harry Potter ce fut l'une des sagas cinématographiques les plus importantes de l'histoire. Novembre de cette année marque le 20e anniversaire de la première du premier film, mais les fans s'en souviennent encore avec émotion. Et, aussi, qui a été marqué par ces longs métrages était précisément le protagoniste Daniel Radcliffe.







Bien que les années se soient écoulées et qu’il ne veuille plus être catalogué dans son rôle de Harry Potter, Daniel Radcliffe On se souviendra toujours de lui comme du plus jeune magicien. Bien qu’il soit maintenant revenu pour monopoliser tous les gros titres car, enfin, il a avoué son secret le mieux gardé de cette saga. Au-delà de cela, il a avoué, plus d’une fois, n’avoir vu aucune des bandes, il a fait une autre annonce que ses fans ont adorée.

Dans une interview pour Filaire l’acteur a récemment avoué quel est son film préféré. Il s’agit de Harry Potter et l’Ordre du Phénix: « Le cinquième, qui ne fait pas partie de ceux que la plupart des gens choisissent comme favoris »Radcliffe commença. Ces mots font référence au fait que l’un des personnages les plus emblématiques, Sirius Black, meurt dans ce film.

Daniel Radcliffe et Gary Oldman. Photo : (IMDB)



« Là-dessus, j’ai beaucoup travaillé avec Gary Oldman (Sirius). Et j’étais un peu plus âgé à l’époque, donc j’ai pu mieux l’apprécier. Mais à voir, le meilleur est probablement le dernier« , a déclaré Daniel. Il a également précisé que son expérience avec l’interprète de Sirius était inégalée et l’une des plus appréciées de toute la saga.

Dans les derniers jours Harry Potter C’était à nouveau sur toutes les lèvres lorsque le directeur de WarnerMedia a laissé entendre qu’il pourrait y avoir une série basée sur les livres de JK Rowling en route. Bien sûr, ce ne sont probablement pas les mêmes acteurs qui donnent vie aux protagonistes car, du moins pour l’instant, aucun d’entre eux n’a reçu de proposition formelle.