Harry Potter Alum affronte Edgar Allen Poe dans The Pale Blue Eye de Christian Bale

L’oeil bleu pâle a trouvé son Edgar Allen Poe. Acteur Harry Melling, qui est peut-être mieux connu pour avoir joué Dudley dans le Harry Potter série de films, aurait été choisi pour jouer Poe dans le prochain film sur le poète légendaire de Netflix et le cinéaste Scott Cooper. Le film, qui a été décrit comme un projet passionnant pour Cooper, met également en vedette Christian Bale face à Melling.

Ce film est en préparation depuis des années avant de finalement faire du chemin. Écrit par Cooper, il est basé sur le roman du même nom de Louis Bayard. Dans le film, Bale incarne un détective vétéran chargé de résoudre une série de meurtres qui ont eu lieu en 1830 à l’Académie militaire américaine de West Point. L’aide à l’enquête est un pré-célèbre Poe (Melling), un jeune cadet qui deviendra un jour l’auteur emblématique de renommée mondiale.

« Bien que Edgar Allan Poe est né à Boston et est mort, délirant, à Baltimore, la majeure partie de sa vie a été passée en Virginie, mon état d’origine », a déclaré Cooper précédemment dans un communiqué, via Deadline. « J’ai donc grandi avec sa présence. Il nous a légué le genre policier, et il est toujours aussi présent dans notre culture, avec tous les écrivains d’horreur, de mystère et de science-fiction redevables à Poe. C’est ma tentative d’un polar sur grande toile, avec un tueur en série en son centre. »

À propos du casting de Bale, Cooper a ajouté: « Je veux faire des films qui me poussent dans un espace différent, peut-être inconfortable, mais je suis heureux que Christian vienne avec moi. Je voulais le faire depuis plus d’une décennie et heureusement pour moi, Christian a parfaitement vieilli dans le personnage principal. Il était beaucoup trop jeune quand j’ai pensé pour la première fois à faire ça. Les films doivent arriver au bon moment. Christian est toujours très demandé, mais pour pouvoir faire ça avec lui sera une telle joie pour moi. »

Cooper et Bale produisent L’oeil bleu pâle avec John Lesher et Tyler Thompson de Cross Creek Pictures, le studio finançant le film. Le projet marque la troisième collaboration pour Cooper et Christian Bale, car les deux ont également travaillé ensemble sur le thriller Sorti du four et le western révisionniste Hostiles. Le dernier film de Cooper, le film d’horreur surnaturel Bois avec Keri Russell et Jesse Plemons, devrait sortir en octobre.

Après être devenu célèbre dans le Harry Potter série, Melling a continué à jouer dans divers films et projets télévisés. Il a été vu dans des films comme La cité perdue de Z, La vieille garde, et Le diable tout le temps. Sur le petit écran, Melling est également apparu en 2019 La guerre des mondes mini-série avec d’autres rôles dans Les Mousquetaires et Ses matériaux sombres. Plus récemment, il est apparu dans un rôle récurrent de Harry Beltik dans la série à succès Netflix Le Gambit de la Reine.

Melling devrait également jouer aux côtés de Denzel Washington et Frances McDormand dans La tragédie de Macbeth. Réalisé par Joel Coen et inspiré de la tragédie de Wiliam Shakespeare, l’adaptation cinématographique en noir et blanc est le premier film réalisé par un frère Coen sans la participation de l’autre. Melling a déjà travaillé sur Coen en apparaissant dans le film des frères Coen La ballade de Buster Scruggs.

L’oeil bleu pâle n’a pas encore de date de sortie officielle définie. Avec le casting commençant à prendre forme, nous ne pouvons pas être trop loin d’une date de début de production, donc plus de mises à jour devraient arriver bientôt. Cette nouvelle a été publiée pour la première fois par Deadline.

