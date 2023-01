Harry Melling veut quitter la franchise Harry Potter

Acteur Harry Melling a assumé de nombreux rôles tout au long de sa carrière dans l’industrie du divertissement. Bien que la star anglaise reste bien connue pour avoir joué Dudley Dursley dans le Harry Potter franchise, Melling a récemment révélé lors d’une interview avec Vanity Fair (via ScreenRant) qu’il est prêt à passer du rôle qui l’a initialement rendu célèbre. Mais, bien sûr, même si l’acteur a déclaré vouloir passer de son personnage emblématique, Melling a noté qu’il restait profondément reconnaissant de pouvoir participer à la série.





Basé sur les meilleurs livres de J. K Rowling, le premier film de la Harry Potter franchise cinématographique, a été réalisé par Chris Columbus et sorti en 2001. Dans le premier film, les fans de la série ont découvert Harry Potter de Daniel Radcliffe, Ron Weasley de Rupert Grint et Hermione Granger d’Emma Watson. De plus, le premier film de la série a également présenté Melling au public en tant que cousin odieux et gâté de Harry, Dudley Dursley. Melling a ensuite repris le rôle dans de nombreux Harry Potter suites.

Plus récemment, lors de la promotion de son nouveau film, L’oeil bleu pâle, Melling s’est entretenu avec Vanity Fair et a réfléchi à ses réflexions sur la franchise qui lui a valu la notoriété. Même si cela fait plus de dix ans que Melling n’est pas entré dans la peau de Dudley, la star a déclaré qu’il restait très reconnaissant de faire partie d’une franchise aussi « brillante ». Cependant, Melling a également noté qu’il était prêt à passer à de nouvelles opportunités et à concentrer son énergie sur de nouveaux projets.





Harry Melling apprécie de faire partie de « Quelque chose d’aussi brillant que Harry Potter »

Lorsqu’on lui a demandé s’il en avait assez d’être interrogé sur le Harry Potter franchise, Melling a déclaré: « Non … je veux dire, la réponse facile est oui, mais ce n’est pas la réponse complète. J’apprécie complètement et massivement de faire partie de quelque chose d’aussi brillant que Harry Potter. Je le suis vraiment. Je suis étonné de voir combien de personnes ont été enveloppées dans ces histoires de génération en génération. Mais il est étonnant que quelque chose que vous ayez fait quand vous aviez 10 ans soit toujours une priorité sur la liste des points de discussion. C’est juste quelque chose que j’ai aimé de s’y être habitué dans un certain sens. »

Melling a poursuivi: « Une partie de la fascination, c’est comme quand vous parlez d’anciens camarades de classe et, ‘Oh, ils font ça maintenant?’ C’est cette même culture d’être fasciné par « Oh, vous ne devinerez jamais ce qu’un tel fait. Je comprends tout à fait, mais c’est un mélange des deux qui se sentent extrêmement reconnaissants, mais naturellement, vous voulez passer à autre chose . Vous voulez parler du travail que vous faites maintenant.

Depuis qu’il a joué Dudley, Melling est apparu dans une variété de projets, tels que La cité perdue de Z, La ballade de Buster Scruggs, Le diable tout le temps, Le pari de la reineet La Tragédie de Macbeth. Plus récemment, Melling joue aux côtés de Christian Bale dans Netflix L’oeil bleu pâleun film d’horreur gothique qui voit l’ancienne star de Harry Potter jouer une jeune version d’Edgar Allen Poe.