Harry Manfredini dit qu’il travaille sur un nouveau jeu vidéo du vendredi 13

Jason Voorhees n’en a pas encore fini avec le monde du jeu vidéo. En 2017, le tueur masqué a marqué les esprits dans les jeux vidéo avec la sortie de Vendredi 13 : le jeu. Ce fut une période passionnante pour les joueurs fans de la franchise, car c’était la première fois qu’ils voyaient Jason depuis la sortie du film de redémarrage en 2009. L’éditeur du jeu, Gun Media, a récemment annoncé que leur licence pour vendredi 13 expirera bientôt et le jeu ne sera plus en vente après 2023.





Les problèmes avec le vendredi 13 les droits semblent avoir été résolus, car Jason reviendra dans une toute nouvelle série télévisée en préparation chez Peacock. Pendant ce temps, il a été révélé qu’un nouveau vendredi 13 le jeu vidéo est également en préparation. La nouvelle a été annoncée par le compositeur de la franchise Harry Manfredini, qui a fourni la musique pour la plupart des vendredi 13 des films avec Vendredi 13 : le jeu. Lors de l’événement spécial Crystal Lake Reunion dans le New Jersey, où le film original a été tourné, Manfredini a parlé avec Rely on Horror de son travail sur le jeu vidéo précédent.

Au cours de la conversation, Manfredini aurait également révélé qu’il travaillait sur un nouveau jeu qui n’a pas encore été officiellement annoncé. Peu de choses ont été révélées sur le jeu, bien qu’il provienne d’un nouvel éditeur et d’une nouvelle équipe de développement sans l’implication de Gun Media. Manfredini dit également que ce nouveau jeu mettra en vedette des personnages « plus réalistes » et qu’il aura un style de jeu différent par rapport à l’expérience multijoueur asymétrique qui était Vendredi 13 : le jeu. Cela dit, on ne sait pas si ce nouveau jeu sera solo ou multijoueur.

Retour à Crystal Lake avec de nouveaux projets du vendredi 13

On en sait un peu plus sur l’arrivée de Jason sur le petit écran pour la série Peacock Lac de cristal. Le spectacle est en développement de Bryan Fuller (Hannibal) et a été décrit comme une histoire d’origine pour les événements de vendredi 13. Aucun membre de la distribution n’a été annoncé, mais le projet comprend la participation d’Adrienne King, qui a incarné la dernière fille originale Alice Hardy. Il n’est pas clair si King aura un rôle à l’écran dans la série, mais elle a consulté Fuller sur les plans créatifs de l’émission.

En postant une image d’elle-même avec Fuller sur Instagram en mars, King a dit à ses abonnés : « Joyeux vendredi campeurs ! Bryan Fuller, notre foutu brillant conseiller en chef/producteur de Lac de cristal, la série à venir et moi-même avons eu une autre réunion passionnante pour me renseigner sur ce qui nous attend à Camp Blood ! Toujours une joie et je ne peux pas attendre jusqu’à ce que je sois capable [to] partagez quelques détails ! »

Lac de cristal n’a pas encore de date de sortie. En ce qui concerne le nouveau jeu vidéo, les fans devront attendre que plus de détails soient officiellement annoncés, ce qui, espérons-le, arrivera bientôt avec Manfredini laissant le chat sortir du sac.