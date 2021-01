Harry Lennix confirmé comme Martian Manhunter dans la Justice League de Zack Snyder

Cela a longtemps été suspecté. Maintenant, cela a été confirmé. Harry Lennix apparaîtra officiellement comme Martian Manhunter dans Justice League de Zack Snyder. Ce qui a commencé comme un mème Internet, puis est devenu une campagne en ligne, est maintenant devenu l’une des miniséries télévisées les plus épiques jamais créées. The Snyder Cut sortira sur HBO Max plus tard cette année en tant qu’émission télévisée en quatre parties contenant près de 80% de séquences jamais vues auparavant non incluses dans la sortie en salle de Joss Whedon. Et cela inclut des scènes avec Martian Manhunter.

Dans une nouvelle interview avec Collider, Harry Lennix a confirmé lui-même la nouvelle que son personnage dans le DCEU était en fait déguisé tout le temps et était toujours secrètement le favori de DC Comics J’onn J’onzz. Cette nouvelle ne devrait pas être aussi surprenante. On soupçonne depuis longtemps et selon la rumeur qu’Harry Lennix se transformerait en Martian Manhunter, Zack Snyder ayant laissé tomber de nombreux indices au cours des dernières années, ainsi qu’une série de storyboards qui le révélaient à peu près.

Un concours d’affiches Snyder Cut a également assuré au gagnant qu’il aurait droit à une visite de reprise de tournage comprenant la présence de J’onn J’onzz alias The Martian Manhunter, bien que peu de choses aient été dites sur le temps du gagnant sur le plateau. Il semble qu’Harry Lennix soit revenu pour les reprises. Et il semble que les fans de DC verront sa transformation verte à un moment donné au cours du marathon de quatre heures HBO Max qui est la série limitée de DC.

Selon ce nouveau rapport, Harry Lennix a réussi à reprendre toutes les scènes nécessaires pour amener Martina Manhunter dans le giron. L’alien était complètement absent de la coupe du film de Joss Whedon. Dans la nouvelle interview, Lennix affirme qu’il n’avait aucune idée qu’il jouait Martina Manhunter et qu’il n’avait pas été mis au courant de l’identité secrète de son personnage en tant que J’onn J’onzz lorsqu’il a tourné ses scènes en tant que général Swanwick dans Homme d’acier.

Harry Lennix croyait que Homme d’acier était son premier et dernier film dans ce qu’on appelait le DCEU à l’époque. Quand il est revenu pour son camée prolongé Batman V Superman: l’aube de la justice, Zack Snyder a continué à garder l’acteur ignorant de la véritable identité de son personnage. Ce n’est que lorsqu’il a signé pour Ligue de justice qu’il a appris qu’il jouait l’emblématique Martian Manhunter. Il dit cela à Collider.

« Je n’ai jamais vu le script. Je n’ai pas eu l’occasion de lire le script, parce que … ils étaient encore en cours de développement, et ils gardent tout cela sous clé. »

Harry Lennix tournait La liste noire simultanément avec Ligue de justice, et n’avait pas terminé ses scènes de Martian Manhunter avant que Joss Whedon ne reprenne toute l’opération, la nouvelle équipe abandonnant la séquence J’onn J’onzz dans l’aventure DC Comics.

Martian Manhunter est un extraterrestre télépathique de métamorphose créé dans les années 1950 par l’écrivain Joseph Samachson et l’artiste Joe Certa. Le personnage a déjà été donné vie à Smallville joué par Phil Morris, puis par David Harewood dans The CW’s ArrowVerse, introduit pour la première fois sur Super Girl. Ce sera la première fois que Martian Manhunter fait son apparition dans un film sur grand écran. Bien que techniquement maintenant, il soit coupé dans une émission de télévision. À propos de devenir Martin Manhunter dans la vision complète de Zack Snyder pour Ligue de justice, Harry Lennix a dit ceci.

« Ça va être super d’être là-haut avec Batman et Superman et mes copains. Ouais, je suis encore une fois comme un gamin dans un magasin de bonbons. »

Zack Snyder n’a pas encore révélé une image officielle de Harry Lennix entièrement transformé en Martian Manhunter. Vous pouvez consulter l’interview complète de l’acteur sur Collider.

Sujets: Justice League, HBO Max, Streaming