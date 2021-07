Harry et Meghan coulent la couronne avec leur histoire

Plus d’une fois, Peter Morgan a précisé qu’à son avis, Meghan Markle et le prince Harry ne sont toujours pas aptes à apparaître dans La Couronne. Alors qu’inclure son histoire reviendrait à faire plus de six saisons, tout indique que les raisons du réalisateur de la série reposent sur le fait que, selon ses mots, « ils ont encore un long chemin à parcourir”.

Cependant, au-delà des opinions du créateur de La CouronneA noter que les ducs de Sussex marquent déjà l’histoire de la monarchie. C’est que, tout comme Lady Di devait le faire à l’époque, le Prince et Meghan Markle ils sont devenus les protagonistes d’un scandale : Ils ont quitté la royauté pour préserver leur propre bien-être.

Meghan et Harry ont dit au revoir à la monarchie. Photo : (Getty)



Et, malgré les mauvaises critiques que leur a suscitées cette décision au Royaume-Uni, l’ancienne star de Costume et le petit-fils de la reine Elizabeth II s’établissent chaque jour davantage. A l’heure actuelle, ils sont déjà parents de deux bébés : Archie, né en mai 2019 en Angleterre et Lilibet Diana, née le 4 juin en Californie, où résident les ducs.

Meghan et Harry sont les protagonistes d’une grande histoire. Photo : (Getty)



A tel point que la romance de Meghan et Harry pourrait bien faire partie du scénario de n’importe quel film romantique. L’intrigue? Une actrice, une roturière à part entière, rencontre un prince à un blind date, ils tombent tous les deux amoureux et, à peine un an et demi plus tard, ils proclament leur amour au monde en officialisant leurs fiançailles. Mais, de Spoiler, on vous dit tout en détails :

Voici comment le prince Harry et Meghan Markle se sont rencontrés :

Dans la première saison de La Couronne, la vérité de l’histoire sur la façon dont Elizabeth II est devenue reine est connue. Son oncle, l’héritier légitime, Edward VIII, a démissionné du trône afin d’être en couple avec le roturier Wallis Simpson sans imaginer que 84 ans plus tard son petit-neveu, le prince Harry, ferait de même.

C’est en 2016 que le prince Harry, alors duc de Sussex et haut responsable de la royauté, est tombé follement amoureux de Meghan Markle. Grâce à un ami commun, selon une interview, le mari et la femme ont eu un rendez-vous à l’aveugle. « La seule chose que j’avais demandé à mon ami quand il a dit qu’il voulait nous présenter était est-ce gentil ? Car sinon, il ne se passerait rien. Alors on y est allé, on s’est rencontré et tout de suite on a prévu une prochaine sortie« , a déclaré l’actrice.

L’un des premiers départs des ducs. Photo : (Getty)



Puis, c’est le Prince qui a donné des détails sur cette première rencontre : «puis nous nous sommes rencontrés une fois, et deux fois, quand elle est revenue à Londres», a-t-il déclaré, assurant que tout cela avait eu lieu en juillet de la même année. Et, tout au long de ces premières rencontres, ils ont découvert qu’ils avaient beaucoup de points communs, alors les 5700 kilomètres qui les ont éloignés leur importaient peu.

A tel point que, un mois après les premiers départs, les ducs ont partagé leur premier voyage ensemble : le Botswana était la destination choisie. « J’ai réussi à la convaincre de venir avec moi et nous nous sommes rencontrés là-bas. Nous avons campé sous les étoiles. Il était avec moi pendant cinq jours et c’était totalement fantastique» déclara le prince. Cependant, grâce à cela, les premières rumeurs ont émergé.

Harry et Meghan avec Oprah. Photo : (@oprah)



Les voyages incessants de Meghan Markle et Harry à Toronto et à Londres respectivement ont été très discrets jusqu’en octobre lorsque les premiers potins ont commencé. Les médias britanniques et américains ont fait écho à la relation possible entre les deux sur la base d’indices possibles, comme un bracelet que les deux avaient le même.

C’est pourquoi, en novembre et à la demande du duc, le palais de Kensington a publié une déclaration officialisant la relation. Bien qu’ils aient également demandé du respect pour l’ancienne star de Costume par le harcèlement inlassable des médias : «Sa petite amie, Meghan Markle, a été la cible d’une vague d’abus et de harcèlement, dont certains publics« Il a commencé la lettre et a également noté qu’Harry était »inquiet pour la sécurité de Miss Markle”.

Meghan et Harry le jour de leur annonce de fiançailles. Photo : (Getty)



À la suite de cette annonce, « Miss Markle » a assumé le rôle institutionnel qui impliquait de s’associer à un royal senior. Cependant, sa participation aux événements officiels a commencé lorsque, en mai 2017, le prince Charles a annoncé via Instagram : «Son Altesse Royale le prince de Galles est ravi d’annoncer les fiançailles du prince Harry avec Mlle Meghan Markle”.

Les ducs le jour de leur mariage. Photo : (Getty)



C’était au printemps 2018, plus précisément le 18 mai, le jour tant attendu : la chapelle St George du château de Windsor habillée pour unir Meghan et Harry en mariage sacré ouvrant ainsi les portes d’une famille qui n’a qu’un rêve : changer le monde. Et maintenant, avec deux enfants et vivant avec un océan grâce à la famille royale, les ducs de Sussex ont tout pour y faire, mais il y a un point très particulier : ils sont gouvernés par l’amour.