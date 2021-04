Harry et Meghan annoncent leur premier projet avec Netflix

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont annoncé ce que sera leur premier projet Netflix: une série documentaire intitulée «Heart of Invictus».

La série multi-épisodes, réalisée et produite par deux lauréats d’un Oscar, suivra les militaires du monde entier « qui ont souffert de blessures ou de maladies qui ont changé leur vie » alors qu’ils se préparent à participer aux Jeux Invictus à La Haye en 2022, le couple annonce la société de production Archewell Productions.

Les Jeux Invictus sont un événement d’athlétisme au cours duquel des militaires blessés et malades et des vétérans participent à une série de sports adaptatifs, comme le basketball en fauteuil roulant et le volleyball assis. Harry a fondé les Jeux Invictus, et apparaîtra à la fois dans et produira la série.

«Depuis les tout premiers Invictus Games en 2014, nous savions que chaque concurrent contribuerait à sa manière exceptionnelle à une mosaïque de résilience, de détermination et de résolution», a déclaré le duc de Sussex dans le communiqué de presse. communautés du monde entier une fenêtre sur les histoires émouvantes et édifiantes de ces concurrents sur leur chemin vers les Pays-Bas l’année prochaine. «

Le prince Harry a fondé les Jeux Invictus après avoir assisté à un événement similaire aux États-Unis, les Warrior Games, en 2013. Les Jeux Invictus à La Haye étaient initialement prévus pour 2020 mais ont été reportés en raison de la pandémie. Chris Jackson / Getty Images

« Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par le voyage à venir ou plus fier de la communauté Invictus pour avoir continuellement inspiré la guérison mondiale, le potentiel humain et le service continu. »

La série, créée en partenariat avec la Invictus Games Foundation, qui gère les jeux, est la première du couple depuis la signature d’un accord pluriannuel pour produire du contenu pour Netflix. Fin décembre, ils ont lancé un site Web pour Archewell, qui comprend également des informations sur sa succursale à but non lucratif et leur podcast Spotify, en plus de la société de production.

«Le duc et la duchesse de Sussex et l’équipe d’Archewell Productions construisent une liste ambitieuse qui reflète les valeurs et les causes qui leur sont chères», a déclaré Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix. Je les ai rencontrés, il est clair que les Jeux Invictus occupent une place très spéciale dans leur cœur, et je ne pourrais pas être plus heureux que leur première série pour Netflix présente cela pour le monde d’une manière jamais vue auparavant. «

