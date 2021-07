Harrison Ford Tendances sur son 79e anniversaire après Indiana Jones 5 Set Blessure

Harrison Ford passe son 79e anniversaire en écharpe après une blessure sur le plateau en travaillant sur Indiana Jones 5, le film qui verra probablement sa performance finale en tant qu’aventurier emblématique. Un acteur vétéran dont les performances acclamées remontent à des décennies, Harrison Ford a eu 79 ans mardi. Son nom est en vogue sur Twitter alors que des milliers de fans lui rendent hommage en se souvenant de ses rôles les plus populaires, notamment Indy parmi tant d’autres.

Filmer sur Indiana Jones 5 a commencé le mois dernier au Royaume-Uni. Quelques semaines seulement après le tournage, Ford s’est blessé à l’épaule en répétant une scène de combat. L’équipe de production a d’abord continué le tournage, espérant contourner son absence pour permettre à l’acteur de guérir. Ford a depuis été vu avec son bras en écharpe, et on ne sait pas combien de temps il lui faudra pour revenir à 100%. La production a

« Au cours des répétitions pour une scène de combat, Harrison Ford a subi une blessure à l’épaule. La production se poursuivra pendant que le traitement approprié sera évalué, et le calendrier de tournage sera reconfiguré selon les besoins dans les semaines à venir », a déclaré Disney dans une déclaration à l’époque.

« Un double lui aurait trompé la tête, alors Harrison s’est porté volontaire pour le faire lui-même », a déclaré le réalisateur James Mangold à propos de ce qui s’est passé sur le plateau, via le Sun. « Il y avait cinq plans du rocher sous cinq angles différents – chacun fait deux fois – alors Harrison a dû courir dix fois sur le rocher. ‘Il a gagné dix fois – et a battu toutes les chances. Il a eu de la chance – et j’étais un idiot de laisser essayez-le.

Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson et Thomas Kretschmann rejoignent Ford dans le casting de la suite. Il est réalisé par James Mangold (Logan). Steven Spielberg, qui a réalisé les quatre précédents Indiana Jones films, était à l’origine à bord pour diriger le cinquième volet également. L’année dernière, il a quitté le fauteuil du réalisateur, bien qu’il soit resté à bord en tant que producteur pratique. Une fois entré dans le projet, Mangold a écrit un nouveau scénario pour la suite avec Jez et John-Henry Butterworth (Ford contre Ferrari).

En ligne, Ford reçoit beaucoup d’amour de ses fans en l’honneur de son anniversaire, et j’espère que cela aidera l’acteur à se sentir apprécié lors de sa journée spéciale. De nombreux fans reconnaissent Indiana Jones tout en louant Ford, car le rôle reste l’un des plus populaires de l’acteur. Bien sûr, il est tout aussi connu pour avoir joué Han Solo dans le Guerres des étoiles série, et il reçoit aussi beaucoup d’éloges pour cela. Dans tous les cas, il est clair à quel point Ford est encore populaire à un an de ses 80 ans.

Indiana Jones 5 a officiellement une date de sortie prévue pour le 29 juillet 2022. Malgré le retard dû à la blessure de Ford, cette date de première n’a pas été reportée pour le moment. Bien sûr, cela fait également suite aux multiples retards que le projet a connus au cours des dernières années pour diverses raisons. La bonne nouvelle est que la suite est enfin en production, malgré le hoquet précoce. Vous pouvez voir ce que les fans disent de Ford sur Twitter.

