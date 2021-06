Harrison Ford se blesse à l’épaule pendant la répétition du combat d’Indiana Jones 5

Il semble que les plaintes des riverains soient le cadet des soucis sur le plateau de Indiana Jones 5. Une déclaration de Disney a confirmé aujourd’hui que Harrison Ford avait été blessé lors des répétitions de certaines des scènes de combat intenses et énergiques du film. Bien qu’il y ait toujours des risques liés à tout film d’action, comme le confirmeront de nombreuses stars d’action vieillissantes, une personne de l’âge de Ford est toujours potentiellement plus à risque de telles blessures lorsqu’elle effectue certaines de ses propres cascades.

La production du film a commencé à la fin du mois dernier, avec une série de tournages dans le nord-est de l’Angleterre, suivis par les acteurs et l’équipe se rendant à Londres pour le tournage cette semaine. Les résidents de Londres n’étaient pas entièrement satisfaits de la Indy Saga filmer dans leur rue et occuper des places de parking avec leurs accessoires de voitures anciennes. Mais alors que ce peu d’agitation s’estompe, il semble qu’il y ait maintenant quelque chose d’un peu plus perturbateur à considérer.

La nouvelle a été initialement rapportée par Date limite, qui a reçu une déclaration de Disney qui disait: « Au cours des répétitions pour une scène de combat, Harrison Ford a subi une blessure à l’épaule. La production se poursuivra pendant que le traitement approprié est évalué, et le calendrier de tournage sera reconfiguré comme nécessaires dans les semaines à venir. »

Bien que l’étendue de la blessure soit inconnue, il semble que le tournage se poursuivra autour de Harrison Ford, et est susceptible de filmer un certain nombre de scènes plus tôt que prévu qui ne nécessitent pas que la star soit devant la caméra. Avec une modification du calendrier de production de cette manière, cela devrait éviter tout retard dans la date de sortie du film final en juillet de l’année prochaine. Il sera probablement révélé dans les prochains jours exactement comment la blessure affectera la production en cours et son acteur principal.

Ce n’est pas la première fois qu’Harrison Ford se blesse en ramenant un personnage emblématique au grand écran. Il a subi une fracture à la jambe dans un accident anormal impliquant une porte hydraulique en 2014 aux Pinewood Studios, à Londres, en ramenant Han Solo au Guerres des étoiles franchisé en le réveil de la force.

Il s’est également blessé à la main lors du tournage de scènes pour Coureur de lames 2049, lorsqu’il a accidentellement donné un coup de poing involontaire à la co-vedette Ryan Gosling au cours de ce qui était censé être un faux combat. Cette blessure semble au moins être plus conforme à la dernière et ne semble pas aussi grave que la sienne. Réveil de la Force jambe cassée, ce qui devrait être beaucoup moins un revers pour le joueur de 78 ans, qui, il faut le dire, est en très bonne forme pour son âge.

Dans une première interview avec Hey U Guys, Ford a expliqué comment il souhaitait que cette dernière sortie du héros d’action soit spéciale pour les fans. Il a dit : « Je ne veux pas vraiment leur donner ce qu’ils veulent voir. Je veux leur donner quelque chose qu’ils ne s’attendaient pas à voir. Je pense qu’ils sont habitués à un certain degré de déception lorsque vous revisitez – je veux dire les films Marvel ont certainement fait un exemple spectaculaire de succès qui a fonctionné dans l’autre sens. Ils l’ont tué. Eh bien, nous n’allons pas faire un autre Indiana Jones à moins que nous ne soyons en mesure de le tuer. Nous voulons que ce soit le meilleur. Nous avons donc des problèmes de planification, quelques choses de script encore à faire, mais nous sommes déterminés à bien faire les choses avant de le faire. «

Il semble que son dévouement pour plaire aux fans ait encore une fois conduit à un résultat malheureux pour lui-même, mais j’espère qu’il sera de retour devant la caméra très bientôt.

