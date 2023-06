Harrison Ford revient sur l’héritage d’Indiana Jones et déclare que le soutien des fans « signifie le monde pour moi »

Tel que rapporté par PEOPLE, star Harrison Ford est récemment devenu émotif en repensant à l’héritage de Indiana Jones. Tout en discutant avec BBC Radio 1 pour une interview publiée lundi, le Guerres des étoiles L’acteur est devenu ému après que le journaliste Ali Plumb ait remercié Ford d’avoir joué dans la franchise cinématographique de longue date.







Indiana Jones et le cadran du destin marque la dernière performance de la star en tant qu’aventurière bien-aimée.

À la fin de l’interview, Plumb a dit à la star : « Puis-je juste dire, au nom de tous les fans, merci. Ça a été une telle aventure, nous t’aimons tellement. Je ne veux pas te faire rougir ou n’importe quoi, mais tu représentes le monde pour nous. Merci, c’est tout ce que j’ai à dire.

Ford a répondu en déclarant: « Et je dois vous dire, merci, sincèrement. Cela signifie le monde pour moi. »

Avant l’échange émotionnel, Plumb a demandé au Lame Runner étoiles ses réflexions sur ce qui a fait le Indiana Jones franchise un tel succès de longue date auprès du public.

Ford a répondu: « En raison des talents des scénaristes, des réalisateurs et des acteurs qui y ont mis tout leur cœur et leur âme. Et l’expérience que j’ai eue en réalisant ces cinq films … les films sont peuplés de certains des acteurs les plus incroyables et les personnages et les histoires sont si captivants et ils mélangent aventure, humour et cœur. »







Harrison Ford a exprimé son admiration pour « La profondeur et la subtilité de l’émotion » au sein de la franchise Indiana Jones

Paramount Pictures

L’appel de la nature La star a poursuivi en notant qu’il respectait « la profondeur et la subtilité de l’émotion, et l’importance de l’émotion dans ces films ».

Ford a déclaré: « Comme celui-ci concerne l’âge, la fragilité et la nature changeante de la vie, c’était particulièrement convaincant pour moi parce que j’ai cet âge et je voulais que cela soit réel pour le public. Je voulais qu’ils voient la complexité de cette expérience avec quelqu’un avec qui ils ont passé 40 ans. »

Récemment, alors qu’il parlait à PEOPLE, Ford a déclaré qu’il citait plus souvent des lignes de son film de 1997 Air Force One qu’il ne le fait pour aucune de ses lignes mémorables de Guerres des étoiles ou l’un des Indiana Jones films. Ford a déclaré: « Parce que je vole, je dis probablement pourquoi plus que nécessaire: » Descendez de mon avion! «

Le mois dernier, lors de la première mondiale au Festival de Cannes de Indiana Jones et le cadran du destin, Ford a reçu une Palme d’Or pour l’ensemble de ses réalisations. Le point de vente a noté que la star avait les larmes aux yeux après avoir regardé un montage présentant les faits saillants de sa carrière.

Ford a dit à PEOPLE : « J’essayais juste de rester calme. Il y a eu des applaudissements très généreux de la part de la foule [and] c’était positif et humiliant et agréable. »

Avant son cinquième et dernier film, Ford a dépeint l’archéologue emblématique dans Les aventuriers de l’arche perdue, Indiana Jones et le temple maudit, Indiana Jones et la dernière croisadeet Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal.

Indiana Jones et le cadran du destin arrive dans les salles le 30 juin.