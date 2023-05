Harrison Ford répond à la question la plus stupide que les fans de Star Wars posent toujours; "Qui gagnerait dans un combat entre Han Solo et Indiana Jones ?"

S’il y a une personne garantie de ne pas souffrir de questions qu’elle croit stupides, alors c’est Harrison Ford. Jamais du genre à se retenir de dire exactement ce qu’il pense, l’acteur a révélé dans une nouvelle interview avec Esquire quelle question lui est toujours posée par Guerres des étoiles fans – et c’est une question à laquelle il n’a clairement pas l’intention de prendre le temps de répondre.





Ayant passé plusieurs décennies au sein du Guerres des étoiles franchise, on pourrait penser qu’il y aurait de nombreuses questions significatives et réfléchies que les fans de Ford voudraient peut-être lui poser s’ils en avaient l’occasion. L’histoire de son personnage, des scènes qu’il aurait aimé jouer différemment, ses réflexions sur les équipes créatives, les réalisateurs et les autres acteurs. Il semble cependant que la question qu’on lui pose le plus est de savoir s’il croit que Han Solo ou Indiana Jones gagneraient s’ils se battaient un jour. Vous pouvez consulter ses commentaires ci-dessous.

« Eh bien, ils me demandent généralement: » S’il y avait un combat entre Han Solo et Indiana Jones, qui gagnerait putain? Et je dis : ‘Moi, connard !’ Je ne veux pas faire de conneries comme ça. Je veux dire, pourquoi me demandez-vous cette merde ? »

Pour mémoire, si Ford répondait à cette question, cela ne mènerait généralement qu’à des disputes sur qui a tiré en premier, alors peut-être que sa réaction est la meilleure. Naturellement, en dehors de la fan-fiction, ce n’est pas un match d’entraînement que nous verrons jamais se produire, vous n’aurez donc qu’à vous faire votre propre opinion sur ce que serait le résultat… mais n’allez pas déranger Ford avec votre théories.





Star Wars a été une partie importante de la vie et de la carrière de Harrison Ford.

Harrison Ford est devenu une grande star après sa première apparition en tant que Han Solo dans Star Wars : Un nouvel espoir. Alors que l’acteur semblait effectivement en avoir fini avec son rôle après Le retour du Jedi en 1983, il était de retour avec son compagnon Wookie préféré Chewbacca dans le réveil de la force. Son apparition dans ce mouvement a fourni à l’acteur l’un de ses originaux Guerres des étoiles souhaite – selon les rapports que vous croyez – que Solo rencontre sa mort dans la franchise.

Bien que cela se soit produit, aux mains de son propre fils Kylo Ren, cela ne signifiait toujours pas que Ford en avait complètement fini avec Guerres des étoileset il a fait une apparition surprise en tant que fantôme de la Force dans L’Ascension de Skywalker. Ayant maintenant apparemment mis Han Solo au repos, cette année le verra dire au revoir à un autre de ses rôles les plus emblématiques, Indiana Jones.

Malgré cela, il reste encore beaucoup à venir du vétéran d’Hollywood à l’avenir. Alors qu’une porte de franchise se ferme, une autre s’ouvre et l’année prochaine, on le verra reprendre le rôle de Thaddeus Ross de William Hurt dans l’univers cinématographique Marvel. Sa première apparition devrait avoir lieu dans Captain America : nouvel ordre mondialbien que son rôle le mènera probablement aussi dans le Coups de foudre film. La grève de l’écrivain étant toujours en cours, ces deux films pourraient finir par être touchés, ce qui pourrait signifier que ses débuts à l’écran pourraient encore être retardés.