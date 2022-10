Harrison Ford rejoint Captain America: New World Order en tant que Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross

Il semble que les rumeurs récentes soient vraies. Selon un rapport de Deadline, Harrison Ford rejoint officiellement le MCU, faisant ses débuts face à Anthony Mackie dans Captain America : nouvel ordre mondial. Des rapports ont commencé à faire surface fin septembre de la part de l’initié Jeff Sneider pendant son passage sur The Hot Mic suggérant que Ford était soit le premier choix du studio, soit qu’il était déjà choisi pour le général Thaddeus « Thunderbolt » Ross. La semaine dernière, Sneider a doublé son scoop, affirmant que l’acteur apparaîtrait dans le dernier Capitaine Amérique film.





Le général Ross fait partie du MCU depuis des années, interprété par le regretté acteur William Hurt, décédé tragiquement en mars. Hurt a d’abord dépeint le personnage dans L’incroyable Hulk en 2008, jusqu’à sa dernière apparition cinq films plus tard avec Veuve noire en 2021. Ford devrait reprendre le rôle, une partie intégrante du MCU, alors que la franchise se dirige vers le long métrage, Coups de foudre.

Ross est un officier militaire de haut rang, censé diriger l’équipe anti-héros lorsque Coups de foudre arrive en 2024. Captain America : nouvel ordre mondial devrait servir de réintroduction parfaite au personnage, guidant peut-être Mackie alors qu’il s’occupe de prendre le rôle de Captain America après son passage sur Le faucon et le soldat de l’hiver.

Captain America : nouvel ordre mondial sera le premier rôle de film pour Ford en plus de deux ans, avec sa dernière apparition dans L’appel de la nature en 2020 et Star Wars : L’Ascension de Skywalker un an avant ça. L’acteur emblématique est surtout connu pour son passage dans le Guerres des étoiles franchise, ainsi que le personnage titulaire dans Indiana Joneset deux apparitions dans le Coureur de lame la franchise. Il reprendra son rôle bien-aimé d’Indian Jones dans le cinquième épisode à venir, dont la sortie est prévue en 2023. Les fans sont ravis d’entendre les nouvelles du casting, malgré les performances précédentes de Hurt, qui ont été bien accueillies.





Captain America : nouvel ordre mondial Sorties à l’été 2024

Studios Marvel

Captain America : nouvel ordre mondial sera plein de débuts alors qu’Anthony Mackie fait sa première apparition dans un long métrage en tant que personnage titulaire. Mackie brandit le bouclier que Chris Evans porte depuis sa première apparition dans Captain America : le premier vengeur en 2011. L’intrigue a été gardée pour l’essentiel secrète jusqu’à présent, mais selon le rapport Deadline, le général Ross pourrait jouer un rôle plus important avec Ford prenant le relais.

Julius Onah dirige le projet, avec des travaux antérieurs comprenant Luce et Le paradoxe de Cloverfield. Tim Black Nelson revient dans l’univers connecté de Marvel en tant que Samuel Sterns / The Leader, qui avait déjà rejoint la franchise en 2008 avec L’incroyable Hulk. Danny Ramirez, Carl Lumbly et Shira Haas complètent le casting. Dalan Musson et Malcolm Spellman, qui ont tous deux travaillé sur Le faucon et le soldat de l’hiver, rédigera le scénario de la quatrième sortie de Captain America. Captain America : nouvel ordre mondial a encore du chemin à parcourir avant d’arriver dans les salles, sortie le 3 mai 2024.