Harrison Ford ne sait pas vraiment pourquoi exactement il a rejoint le MCU : « Je vais en essayer un morceau »

Indiana Jones, La Guerre des étoileset icône hollywoodienne Harrison Ford ne sait pas vraiment pourquoi il a décidé de rejoindre une autre grande franchise, la Univers cinématographique Marvelen tant que général Thaddeus E. « Thunderbolt » Ross dans le prochain Coups de foudre. Interrogé par THR pourquoi il voulait assumer le rôle après la mort du grand William Hurt, Ford a fourni une réponse d'une honnêteté attachante révélant qu'en fin de compte, il voulait juste essayer quelque chose de différent et s'amuser.





« Je ne sais pas. Je ne peux pas m’expliquer, je travaille juste ici. (Rires.) J’ai pensé: « Tout le monde semble passer un bon moment. » Je regarde tous ces acteurs formidables passer un bon moment [in Marvel movies]. J’aime faire quelque chose de différent de ce que j’ai jamais fait et plaire aux gens avec. Alors je vais essayer un morceau de ça.

Les rumeurs de la refonte de Thunderbolt Ross ont commencé à la fin de l’année dernière. Alors qu’il semblait initialement ridicule de considérer que Harrison Ford rejoindrait un jour le MCU, son rôle dans le Coups de foudre film a été confirmé peu de temps après.

Ford a essayé d'expliquer avant ce qui l'a attiré dans le rôle, déclarant à nouveau que « j'ai fait beaucoup de choses. Je veux maintenant faire certaines des choses que je n'ai pas faites », ce qui semble être une bonne raison pour que l'acteur bien-aimé ajoute son nom à la liste sans cesse croissante de Marvel.





Harrison Ford sera présent dans la phase 5 du MCU

Les fans devront attendre un peu avant de voir Harrison Ford arborer une magnifique moustache et crier sur les super-héros en tant que Thunderbolt Ross, l’acteur devant faire ses débuts lors de la phase 5 du MCU. L’acteur devrait être présenté dans Captain America : nouvel ordre mondialqui reprendra avec Sam Wilson d’Anthony Mackie en tant que nouveau Star-Spangled Man et devrait sortir le 3 mai 2024.

Ford rejoindra alors Bucky Barnes (Sebastian Stan), Ghost (Hannah John-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian ( David Harbour), et Taskmaster (Olga Kurylenko) dans Coups de foudre, Thaddeus Ross prenant sans aucun doute en charge cette équipe hétéroclite de héros et de méchants. Réalisé par Jake Schreier, filmé sur Coups de foudre débutera cette année avant de sortir le 26 juillet 2024.

Bien que des détails de parcelle plus spécifiques pour Coups de foudre restent secrets, des rumeurs persistent selon lesquelles le film verra Thunderbolt Ross de Harrison Ford se transformer en le méchant Red Hulk. Ce qui serait sans aucun doute « faire quelque chose de différent ».

Les deux Captain America : nouvel ordre mondial et Coups de foudre fera partie de la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel, qui débutera ce mois-ci avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Kathryn Newton, David Dastmalchian, William Jackson Harper, Katy O’Brian et Bill Murray, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania trouve Scott Lang et Hope van Dyne, ainsi que les parents de Hope et la fille de Scott, entraînés dans le mystérieux royaume quantique.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devrait sortir aux États-Unis le 17 février.