Harrison Ford n’a pas l’intention de se retirer de sitôt

Enfin, une bonne nouvelle, car l’icône d’Hollywood Harrison Ford n’a pas l’intention de prendre sa retraite de si tôt, avec le Guerres des étoiles et Indiana Jones star espérant continuer à jouer le plus longtemps possible. S’adressant à Variety, l’acteur de 80 ans déclare qu’il se sent « utile » lorsqu’il joue et qu’il n’a aucunement l’intention d’arrêter de travailler et de montrer son visage délicieusement grincheux au grand écran. Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de prendre sa retraite, Ford a répondu…







« Je ne sais pas. Je ne vais pas bien quand je n’ai pas de travail. J’aime travailler. J’aime me sentir utile. C’est mon Jones. Je veux être utile »

Ford est resté l’un des acteurs les plus appréciés de la liste A depuis des décennies, et l’acteur n’a clairement pas l’intention de ralentir, et encore moins de prendre sa retraite. Après avoir terminé son temps en tant que Han Solo dans l’emblématique Guerres des étoiles saga, Ford se prépare maintenant à rejoindre une autre franchise majeure, le MCU, l’acteur reprenant le rôle de Thaddeus « Thunderbolt » Ross de feu William Hurt. Poursuivant, Ford explique pourquoi il a toujours le bug d’acteur toutes ces années plus tard …

«Ce sont les gens avec qui vous travaillez. L’intensité et l’intimité de la collaboration. C’est l’ambition combinée en quelque sorte forgée à partir de mots sur une page. Je ne planifie pas ce que je veux faire dans une scène. Je ne me sens pas obligé de faire quoi que ce soit. Je suis naturellement affecté par les choses sur lesquelles je travaille.

C’est formidable de savoir que Ford prévoit d’honorer le public de sa présence pour les années à venir, les fans de Marvel étant ravis de voir ce que son rôle continu dans le MCU impliquera. Cependant, juste parce que Harrison Ford n’a pas l’intention de prendre sa retraite, on ne peut pas en dire autant de certains de ses personnages les plus chers…

Indiana Jones prendra sa retraite dans Indiana Jones et le cadran du destin

Contrairement à Ford lui-même, Indiana Jones partira pour de bon avec le cinquième épisode à venir, Indiana Jones et le cadran du destin. La suite présente au public une version âgée de l’aventurier, ce que Ford était important pour l’histoire.

«Je voulais que ce soit axé sur les personnages. Et je voulais que nous nous posions directement la question de l’âge. Pas pour cacher mon âge, mais pour en profiter dans le récit de l’histoire… Et je voulais que ce soit sur l’âge parce que je pense que cela complète l’histoire que nous avons racontée et nous l’avons amenée au bon endroit . Je veux dire, le dernier s’est terminé en une sorte d’animation suspendue. Il n’y avait pas un sentiment très fort de la conclusion ou de la clôture que j’ai toujours espérée, de la rondeur et de la prise de parole sur cette question d’âge. Ne pas faire de blagues à ce sujet, mais en faire une chose réelle.

Ford a confirmé que Indiana Jones et le cadran du destin Ce sera la dernière fois qu’il portera le célèbre fedora et, à la question de savoir s’il était doux-amer de s’éloigner du personnage, Ford a répondu: «Non. Il est temps pour moi de grandir. Bien sûr, combattre des super-héros dans le MCU suggère que Ford, heureusement, n’a pas l’intention de grandir.

Réalisé par James Mangold et avec Harrison Ford, John Rhys-Davies, Karen Allen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Boyd Holbrook et Mads Mikkelsen, Indiana Jones et le cadran du destin est prévu pour le 30 juin 2023.