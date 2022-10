Harrison Ford jouera le général Thunderbolt dans le prochain film Captain America

L’acteur Harrison Ford quittera la galaxie loin, très loin pour rejoindre le monde passionnant et héroïque des super-héros de merveille. Selon de nouveaux rapports, l’acteur connu pour son travail dans les »Star Wars » et »Indiana Jones », remplacera l’acteur décédé Guillaume Blessé en tant que général Thaddeus « Thunderbolt » Ross dans l’univers cinématographique Marvel.

Fort apparaîtra pour la première fois en jouant le personnage dans le film »Captain America : nouvel ordre mondial », dont la sortie est prévue en 2024. Le casting de l’acteur intervient après plusieurs mois de rumeurs et de rapports selon lesquels Marvel Studios avait Ford en vue pour jouer le personnage.

« Thunderbolt » est apparu pour la première fois dans « The Incredible Hulk » en 2008, avec un Bruce Banner joué par Ed Norton à l’époque. Après que Norton ait cessé de jouer au Green Giant, William Hurt a repris le rôle de Thunderbolt dans « Captain America: Civil War », où il était maintenant secrétaire d’État des États-Unis. L’acteur est ensuite revenu pour participer à »Avengers : Infinity War », »Avengers : Endgame » et »Black Widow », avant sa mort en 2022.

Alors que Ford a été confirmé comme le nouveau « Thunderbolt » Ross du MCU, l’acteur ne devrait pour l’instant apparaître que dans « Captain America: New World Order ». Marvel Studios développe déjà une série de « Thunderbolts », une équipe d’anciens méchants qui acceptent des missions dangereuses du gouvernement, initialement réunie par le général Thaddeus « Thunderbolt » Ross et qui porte son nom.

On ne sait pas encore si la série dont la première est prévue le 26 juillet 2024 comportera également la participation de Harrison Ford.

»Captain America: New World Order » donnera à l’acteur Anthony Macky son premier rôle principal dans un film Marvel, après avoir joué dans la série Disney+ »The Falcon and the Winter Soldier » aux côtés de Sébastien Stan Comme Bucky Barnes. Mackie reprendra son rôle de Sam Wilson, qui a repris le rôle de Captain America dans la finale de la série.

Dirigée par julius onah d’un scénario écrit par Malcom Spellmann Oui Dalan Musson »Captain America: New World Order » sortira en salles le 3 mai 2024, en tant que quatrième film de la phase 5 du MCU.