Harrison Ford est vieux dans le New Indy, et il veut le regarder

Harrison Ford est vieux dans le dernier Indiana Jones Le film sortira en salles le 30 juin. Il est également toujours une star d'action. En fait, l'âge a apparemment joué un grand rôle intentionnel dans la reprise par Harrison Ford du personnage classique de 1981 pour sa dernière suite, Le cadran du destin. Selon une récente déclaration du magazine Variety, l'acteur a estimé que son âge proche de 81 ans en tant que star d'action était un facteur important qu'il voulait transmettre à Indy, expliquant qu'il voulait que le personnage ait l'air vieux et que le film soit très ambitieux en ce sens. fait.





« Je voulais qu’un film ambitieux soit le dernier », a expliqué Ford à propos du dernier Dial of Destiny Indiana Jones suite. « Je ne veux pas dire que nous n’avions pas fait de films ambitieux auparavant – ils étaient ambitieux de différentes manières. Mais pas nécessairement aussi ambitieux avec le personnage que je voulais que le dernier soit.

La notion d’âge et d’urgence comme choix créatif dans le cinquième film explique un incident intéressant sur le plateau. Ford terminait une scène d’équitation se déroulant à New York lors d’un défilé particulièrement important dans l’histoire (pas de spoilers). En parlant du film, Ford a raconté comment, pendant le tournage, il avait soudainement remarqué les mains de trois cascadeurs qui le repéraient par derrière alors qu’il terminait la prise à cheval.

« J’ai pensé, ‘Qu’est-ce que c’est que ce bordel ?’, s’est exclamé Ford, « comme si j’étais attaqué par des tâtons. Je baisse les yeux et il y a trois cascadeurs qui s’assurent que je ne tombe pas de l’étrier. Ils ont dit : « Oh, nous avions juste peur parce que nous pensions, vous savez, et bah bah bah bah », se souvient Ford. « Et j’ai dit: » Laisse-moi tranquille… Laisse-moi tranquille, je suis un vieil homme qui descend d’un cheval et je veux que ça ressemble à ça!





Pas une promenade dans le parc

Lucasfilm

Cette réalité, cette urgence et ce courage étaient quelque chose que Harrison voulait également transmettre dans ses suggestions créatives. En particulier, cela a informé sa décision de devenir torse nu dans une scène antérieure du film. « Se réveiller en sous-vêtements avec le verre vide dans la main était mon idée », a expliqué Ford.

La star de l’action poursuit actuellement son héritage d’action sur le tournage de Captain America : nouvel ordre mondial à Atlanta, son premier film Marvel. « Ouais [it’s fun] », a expliqué Ford. «Je veux dire, il y a des jours difficiles et des jours faciles et des jours amusants et toutes sortes de jours. C’est un emploi du temps difficile et, oui, c’est amusant. Mais ce n’est pas une promenade dans le parc. Ce n’est pas amusant amusant. C’est du travail. »

Ford est connu pour se blesser sur le plateau, et la réalité du vieillissement n’a pas changé cela. Production pour les Disney/LucasFilm’s Cadran du destin interrompu pendant deux semaines, par exemple, lorsque Ford s’est gravement blessé à l’épaule droite lors d’une scène de combat avec Mads Mikkelsen (Ford a dû s’absenter de l’action sur le plateau pendant six autres). « Ouais, eh bien, je suis aussi connu pour fermer des films parce que je me blesse, ce qui n’est pas quelque chose pour lequel vous voulez être connu », a déclaré Ford. « Mais bon, ça arrive. »