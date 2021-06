Harrison Ford est de retour dans le chapeau dans la nouvelle photo de tournage d’Indiana Jones 5

Indiana Jones est de retour! Harrison Ford a maintenant été repéré sur le tournage de la prochaine suite Indiana Jones 5, avec l’acteur vu portant les tenues emblématiques de l’archéologue intrépide, y compris le chapeau bien-aimé, ainsi que le masque chirurgical désormais familier, alors que Ford, maintenant âgé de 78 ans, se prépare pour une dernière aventure.

Photo exclusive que nous avons en ce moment!

Harrison Ford aperçu sur le tournage d'Indiana Jones 5

« Photo exclusive que nous avons en ce moment ! Harrison Ford aperçu sur Set of Indiana Jones 5″, lit-on dans la légende, les fans étant certainement très enthousiastes à l’idée de revoir l’acteur dans le personnage, surtout après tant de revers qui ont affecté la production du cinquième film à venir.

Avec le tournage maintenant opérationnel (la production aurait déjà un jour de retard selon certaines sources), nous pouvons nous attendre à en voir beaucoup plus de Indiana Jones 5 au cours des prochaines semaines. Bien que les détails de l’intrigue restent un secret bien gardé, bien que manifestement pas assez secret, des rumeurs en cours ont fait surface suggérant que la franchise serait envoyée dans l’espace. Bien qu’Indy lui-même ne puisse pas exploser dans le cosmos, des rapports ont maintenant affirmé que Indiana Jones 5 réunira l’aventurier avec ses anciens ennemis les nazis à travers leur implication dans la course à l’espace des années 60.

Cela correspond à ce que nous savons du film, Mangold ayant taquiné que la cinquième aventure d’Indy pourrait se dérouler dans un décor des années 1960 en disant: « Le Velvet Underground est génial. C’est tout. C’est mon tweet. (Remarque – je suis vivant mentalement dans les années 60 à New York en ce moment parce que c’est là que se déroulent tous les films sur lesquels je travaille.) » Bien que ce soit loin d’être une confirmation, la chronologie suit certainement les années 2008 Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal qui a laissé tomber Indy en 1957.

Aux côtés de Ford reprenant le rôle-titre de Indiana Jones, le réalisateur James Mangold a récemment complété la distribution de soutien du film, recrutant plusieurs grands noms tels que Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen et Boyd Holbrook pour l’ensemble. Mikkelsen, qui est surtout connu pour son rôle de tueur en série le plus charmant du cinéma dans Annibal, jouera le méchant de la pièce, « un scientifique nazi recruté par la NASA par le gouvernement des États-Unis pour travailler sur l’initiative d’alunissage de l’agence spatiale ».

Milliards et Panthère noire La star Shaunette Renée Wilson a également été annoncée en tant que membre de la distribution de soutien, les mêmes sources déclarant qu’elle jouera le rôle du « gestionnaire de la CIA responsable du « baby-sitting » de Mikkelsen, le scientifique nazi devenu une recrue de la NASA ». En plus du méchant nazi de Mikkelsen, le film comprendra également une méchante, décrite comme « un tueur diabolique et brutal », qui travaillera aux côtés du personnage de Mikkelsen.

Il semble donc de plus en plus probable que Indiana Jones 5 sera en effet lié au moins en partie à l’opération Paperclip, un programme de renseignement américain secret qui a vu les États-Unis recruter plusieurs scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands de l’ancienne Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de ces membres du personnel étaient d’anciens membres, et certains étaient d’anciens dirigeants, du parti nazi.

Filmer sur Indiana Jones 5 est actuellement en cours au Royaume-Uni, la production devant commencer à faire tourner des caméras à Pinewood et dans d’autres endroits de la région. Plusieurs autres images de tournage récemment publiées sont également apparues en ligne, représentant un train nazi et même un cascadeur portant un masque Harrison Ford, ce qui laisse penser à beaucoup qu’un Indy vieillissant figurera dans le film. Indiana Jones 5 devrait sortir en salles le 29 juillet 2022. Cela nous vient de Utilisateur de Twitter IJ Adventure Outpost.

