Harrison Ford donne une mini leçon d’histoire avant la première de « 1923 »

La première de 1923 approche à grands pas, et les fans de Yellowstone attendent avec impatience la préquelle de la saga de la famille Dutton. Tandis que Yellowstone a lieu à l'époque moderne, 1923 nous ramène près d'un siècle en arrière à une époque d'incertitude économique et de troubles sociétaux. Harrison Ford prend l'un des rôles principaux en tant que patriarche du clan Dutton et a parlé avec Uproxx du contexte historique de la série et de la nature de son personnage, Jacob :





« C’est un éleveur, et un éleveur est financièrement responsable ainsi que tout le reste des résultats. Les pressions sur Jacob Dutton à ce stade sont considérables. Les pressions économiques. Les banques ne prêtent pas aux éleveurs de bétail, ayant subi des pertes. L’entreprise a pas devenir aussi efficace qu’il le faudrait juste pour générer des profits constants. La tête de ligne n’est pas assez proche, donc le bétail doit encore être conduit. Ils perdent du poids et subissent des pertes sur le chemin du marché.

Ford a clairement fait ses devoirs et comprend la période et le cadre de 1923, soulignant les défis auxquels son personnage est confronté. Bien que la famille Dutton soit fictive, elle est basée sur ce qu’aurait été une famille d’éleveurs de bétail de l’époque, car le showrunner Taylor Sheridan prend très au sérieux l’exactitude historique. Ford révèle également que Jacob Dutton se sent aliéné à une époque de modernisation :

« Il y a beaucoup de choses qui arrivent qui sont inconnues. Il y a l’électrification. Il y a des voitures dans la rue au lieu de chevaux. Jacob Dutton regarde autour de lui et il voit la menace à son mode de vie, à la simplicité. Il est défié par tout cela. Tout cela devient sa responsabilité d’étendre les opportunités qu’il a eues à sa famille pour les générations à venir. Vous voulez ce ranch, vous devez garder ce ranch dans la famille. Vous devez le conserver, et il y a beaucoup de pression dessus. . »

1923, comme le titre l’indique, se déroule pendant une industrialisation rapide. Alors que le reste du monde modernise les maisons et construit des usines, les éleveurs du Montana doivent encore faire les choses à l’ancienne, conduire le bétail à cheval et vivre dans des cabanes en rondins. Leurs terres environnantes sont rachetées par de riches investisseurs, menaçant le ranch de la famille Dutton.





Harrison Ford travaille avec Helen Mirren pour la première fois depuis des décennies

L’épouse de Jacob Dutton, Cara, est jouée par Helen Mirren, qui joue aux côtés de Harrison Ford pour la première fois depuis plus de trois décennies. Les deux sont apparus dans le film de 1986 La Côte des Moustiques, un échec critique et commercial à l’époque mais a depuis été considéré comme un film sous-estimé et incompris. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait fallu si longtemps pour que les deux se réunissent à l’écran, Ford a souligné qu’ils avaient pris « des chemins différents », bien qu’ils s’entendent bien :

« Je pense que chacune a eu des chemins différents et des opportunités différentes. Son travail a été incroyable. Elle a eu une carrière très différente de la mienne. Et pourtant nous sommes très, très à l’aise l’un avec l’autre, je pense. J’apprécie l’opportunité de travailler ensemble. »

1923 sert de préquelle à Yellowstone, qui en est à sa cinquième saison. C’est aussi une suite à la série limitée 1883. Tous les trois sont créés par Taylor Sheridan, et bien que leurs événements soient liés les uns aux autres, vous pourrez sauter directement dans 1923 sans avoir besoin de regarder les autres d’abord.

1923 premières le 18 décembre 2022 sur Paramount +. Il est créé et écrit par Taylor Sheridan, qui est également producteur exécutif. Ben Richardson dirige la série, avec le casting comprenant Harrison Ford, Helen Mirren, Marley Shelton, Robert Patrick, Peter Stormare et Jerome Flynn.