Harrison Ford dit qu’il y a une raison simple pour laquelle Star Wars serait un succès

Harrison Ford termine sa course en tant qu'Indiana Jones cet été, et tout en faisant la promotion Indiana Jones et le cadran du destinl'acteur a réfléchi sur une autre grande franchise dans laquelle il était impliqué; Guerres des étoiles. Ford est apparu dans l'original Guerres des étoiles trilogie et est revenu au rôle de Han Solo dans la trilogie de la suite pour voir son temps en tant que personnage. Lorsqu'on discute de la Guerres des étoiles saga, Ford a clairement indiqué qu'il était certain que le film original allait être un succès pour une raison; tout le monde aime un bon conte de fées.







S’adressant à Inquirer, Ford a déclaré en toute confiance qu’il avait toujours su le La franchise Star Wars allait être un succès, en plaisantant qu’il n’en aurait jamais fait partie s’il pensait le contraire. Il a ensuite expliqué pourquoi il était si convaincu des chances que le film devienne quelque chose de spécial. Il a dit:

« Ai-je pensé qu’ils pourraient être des films à succès? Oui, sinon je me serais enfui (rires). Cela aurait pu sembler étrange à l’équipe britannique lorsque nous faisions le premier « Star Wars ». Ils auraient pu dire : « Que se passe-t-il ici ? Par exemple, il y a un homme de 2 mètres de haut en costume de chien. Il y a aussi une belle princesse, un vieux guerrier sage et un jeune inexpérimenté. Ensuite, il y a un petit malin, je connais le rôle que je joue (rires). Et c’est amusant ! J’ai pensé: « C’est un conte de fées. » Ce genre d’histoire a toujours eu du succès, qu’il s’agisse d’un conte de fées écrit ou filmé. A ce moment de ma carrière, peu m’importait que le film connaisse un énorme succès et finisse par changer l’histoire du cinéma… Mais je J’étais reconnaissant parce que cela a changé ma vie. J’ai eu des opportunités qui allaient au-delà de celles du réalisateur George Lucas et de mon succès dans la réalisation de ce film. Cela m’a donné une liberté et des opportunités que je n’aurais jamais imaginé que je pourrais avoir.

Star Wars va au-delà de la science-fiction et continuera de le faire à l’avenir.

La science-fiction est un genre qui avait autrefois un objectif très simple – c’était un genre hypothétique basé sur ce que la science pourrait éventuellement réaliser et mener à l’avenir, des robots, des vaisseaux spatiaux et de l’IA à d’autres mondes et espèces extraterrestres. Cependant, il y a très peu de films, d’émissions et de livres de science-fiction qui ne s’égarent pas dans d’autres genres et Star Wars le fait certainement fréquemment.

Dérivant dans la fantaisie et l’horreur, avec une bonne dose de drame, Guerres des étoiles n’a jamais été qu’une série de science-fiction, et les commentaires de Ford sur le fait qu’il s’agit essentiellement d’un conte de fées ne sont pas loin de la vérité. Il y a des princesses, des parents maléfiques, des manipulations d’enfants, des monstres cachés dans le noir, le tout contenu dans un monde mystique et merveilleux où tout est possible. De plus, comme beaucoup de contes de fées, la fin est toujours celle qui laisse un chemin ouvert pour demander ce qui se passe après le bonheur pour toujours. Guerres des étoiles posera cette question pendant un certain temps avec les derniers plans pour l’avenir de la franchise s’étendant sur de nombreuses années et s’envolant dans de nombreuses directions. Alors que Harrison Ford en a peut-être fini avec le rôle de Han Solo dans la franchise, il peut se reposer en sachant qu’il était l’un de ceux qui ont contribué à rendre tout cela possible dès le départ.