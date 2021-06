Harrison Ford blessé lors du tournage d’Indiana Jones 5

Même Indiana Jones est sensible aux bosses et aux ecchymoses. La star Harrison Ford s’est blessée à l’épaule sur le tournage de « Indiana Jones 5 », obligeant l’acteur à interrompre le tournage pendant l’évaluation du traitement.

En attendant, le réalisateur James Mangold continuera de tourner sans Ford.

« Au cours des répétitions pour une scène de combat, Harrison Ford s’est blessé à l’épaule », a déclaré un porte-parole de Disney dans un communiqué. « La production se poursuivra pendant que le traitement approprié sera évalué et le calendrier de tournage sera reconfiguré selon les besoins dans les semaines à venir. »

L’étendue de la blessure de Ford est inconnue, bien que ce ne soit pas la première fois qu’il se blesse en faisant un film. Dans le passé, Ford a subi une grave blessure au dos dans « Indiana Jones and The Temple of Doom » et a subi un traumatisme aux jambes dans « Star Wars: The Force Awakens ».

« Indiana Jones 5 » a commencé la production plus tôt ce mois-ci au Royaume-Uni. Les détails de l’intrigue pour la suite n’ont pas encore été annoncés, bien que Ford, 78 ans, reprenne son rôle emblématique d’archéologue fanfaron et vêtu de fedora. Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen co-vedette dans le dernier opus.

« Indiana Jones 5 » a été retardé à plusieurs reprises et devrait actuellement faire ses débuts dans les salles le 29 juillet 2022. C’est près de 15 ans après l’entrée la plus récente, « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal » de 2008, et plus de quatre décennies après le premier épisode, « Les aventuriers de l’arche perdue » de 1981.

Steven Spielberg, qui a réalisé les quatre premiers films de la franchise, devait initialement réaliser « Indiana Jones 5 ». Cependant, il a passé les rênes du cinéma à Mangold, dont les crédits incluent « Ford v Ferrari » et « Logan », en 2020. Spielberg devrait rester actif en tant que producteur, tandis que George Lucas, qui a co-créé Indiana Jones avec Spielberg, n’a pas été officiellement impliqué dans « Indy 5 ».

Date limite Hollywood a d’abord annoncé la nouvelle de la blessure de Ford sur le plateau.