Harriet Walter et Laura Aikman rejoignent Jason Isaacs dans Cary Grant Biopic Series Archie

Jason Isaac jouera dans le prochain Cary Grant biopic Archie comme le charmant homme principal. Nouvelles de la mini-série ITV et de la Harry Potter Le casting de la star en tant que Grant a fait la une des journaux en août, mais d'autres membres de la distribution étaient inconnus jusqu'à aujourd'hui. Archieécrit par Jeff Pope, jouera également Laura Aikman (Pierre Bleue 42) comme Dyan Cannon, l'ex-femme de Grant et Harriet Walter (Succession) comme Elise Leach, la mère de Grant.





La série en quatre parties comprendra également Henri Lloyd-Hughes (Ragdoll), Ian Pulston Davies (Rue du couronnement), Ian McNeice (Docteur Martin), Jason Watkins (Dés)Lisa Faulkner (EastEnders) et Niamh Cusack (Les Vertus). Dainton Anderson (Patrick Melrose), Calam Lynch (Bridgerton), et Oaklee Pendergast (Maison) dépeindra les versions plus jeunes de Grant. Kara Tointon (Le Halcyon) a été choisi comme une jeune Elsie.

La vie du leader d’Hollywood

RKO Radio Pictures Inc.

Né Archibald Alexander Leach, la carrière de Grant s’étend sur trois décennies. Archie explorera la vie des légendes hollywoodiennes de son enfance à l’apogée de sa célébrité. Grant est né dans la pauvreté à Bristol en 1904. Alors qu’il n’avait que 14 ans, il a rejoint le groupe de music-hall Bob Pender Troupe, un groupe d’artistes qui a voyagé à travers les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans les années 1920, un jeune Grant s’installe à New York. Après être devenu un nom bien connu dans le vaudeville tout au long des années 1920, Grant a déménagé à Hollywood au début des années 1930. À son arrivée, il poursuit une carrière dans le cinéma et en 1932, Grant (qui passe maintenant par Cary au lieu d’Archie) fait ses débuts au cinéma dans la comédie C’est la Nuit.

Grant est rapidement devenu un homme de premier plan à succès et au cours de sa carrière estimée, l’acteur a joué dans plus de 70 films, y compris des classiques comme His Girl Friday, None but the Lonely Heart, To Catch a Thief, North by Northwest, Charade, Suspicion, Notorious et The Philadelphia Story. Sa filmographie comprend une gamme de genres, notamment des comédies délirantes, des drames et des films policiers. À partir des années 1940, Grant est apparu dans quatre films de Hitchcock.

Sa vie personnelle semblait moins triomphante et l’acteur s’est marié cinq fois. En 1965, il épousa sa quatrième femme Cannon, et les deux eurent une fille : Jennifer. Grant, qui avait 62 ans au moment de la naissance de sa fille, a pris sa retraite d’acteur quelques années plus tard pour se consacrer à la paternité. Grant est décédé en 1986 à 82 ans.

Cannon et sa fille Jennifer sont toutes deux productrices exécutives du projet. Archie est produit par le label Etta Pictures de Pope’s ITV Studios. Britbox International est coproducteur. Paul Andrew Williams (Londres à Brighton) réalisera tandis que Rebecca Hodgson (Sherwood) produit.

La série devrait être diffusée sur ITVX, la nouvelle plateforme de streaming d’ITV, plus tard cette année. Les projections sur le réseau ITV suivront des mois plus tard. La production d’Archie est en cours au Royaume-Uni.