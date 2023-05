Harold Perrineau dit qu’il a été renvoyé de « Lost » après avoir demandé que le personnage ait « une profondeur égale »

L’acteur Harold Perrineau révèle pourquoi son personnage a lentement disparu de « Lost ».

Dans la série ABC, Perrineau, connu pour ses rôles dans « Oz » et « Roméo + Juliette », a dépeint l’ouvrier du bâtiment et artiste Michael, qui s’est échoué sur la plage avec son fils, Walt (Malcolm David Kelley). Bien que Perrineau ait été l’un des plus grands noms attachés à « Lost », son personnage est apparu moins fréquemment au fil du temps. Récemment, il a révélé qu’il avait été licencié après avoir demandé à Michael d’avoir une « profondeur égale » par rapport aux autres survivants du vol Oceanic 815.

Dans un extrait du nouveau livre de l’auteure et critique de télévision Maureen Ryan, « Burn It Down: Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood », publié sur Vanity Fair, Perrineau a expliqué qu’il avait été radié du drame à succès et son expérience de travail avec les showrunners Damon Lindelof et Carlton Cuse. Perrineau, ainsi que plusieurs acteurs et écrivains « Lost », sont cités dans le livre (sorti le 6 juin) détaillant un environnement toxique dans les coulisses.

Harold Perrineau au 5e American Black Film Festival Honors le 5 mars 2023 à West Hollywood, Californie. Gilbert Flores / Variété via Getty Images

Lindelof, Cuse et ABC n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de 45secondes.fr.com.

L’acteur de 59 ans a dit à Ryan qu’il avait rejoint le casting parce que l’équipe créative avait conçu une histoire « vraiment équitable » et avait mis en valeur tous les personnages. Il s’est souvenu d’avoir d’abord été « un tel croyant » jusqu’à ce qu’il remarque lors de la première saison que Michael n’était pas présenté.

«Il est devenu assez clair que j’étais le gars noir. Daniel (Dae Kim) était le gars asiatique. Et puis vous avez eu Jack et Kate et Sawyer », a-t-il déclaré. Jack, Kate et Sawyer ont été interprétés par Matthew Fox, Josh Holloway et Evangeline Lilly, tous des acteurs blancs.

Perrineau a déclaré que les acteurs de couleur étaient également placés dans la rangée arrière ou sur les extrémités lors des séances photo du casting.

Il se souvient avoir partagé ses inquiétudes avec un producteur. « » Je n’ai pas besoin d’être le premier, je n’ai pas besoin d’avoir le plus d’épisodes – mais j’aimerais être dans le mix. Mais il semble que ce soit maintenant une histoire sur Jack et Kate et Sawyer », avait-il déclaré à l’époque.

En réponse, Perrineau a déclaré que le producteur avait répondu que les fans de « Lost » trouvaient que Jack, Kate et Sawyer étaient « relatable ».

Puis est venu un scénario particulier dans la saison deux que Perrineau a dit « c’était trop ».

Il a dit qu’il avait lu une ébauche d’un scénario axé sur l’enlèvement de Walt. Bien que Michael soit séparé de Walt, Perrineau a déclaré que le père n’avait demandé qu’une seule fois où se trouvait son fils.

« Michael pose des questions à Sawyer sur son passé, sur ce qu’il ressent, mais il ne mentionne plus jamais Walt », a-t-il partagé.

L’acteur a expliqué pourquoi l’écriture posait problème. « ‘Je ne pense pas que je puisse faire ça' », pensait-il à l’époque. «Je ne peux pas être une autre personne qui ne se soucie pas de la disparition des garçons noirs, même dans le contexte de la fiction, n’est-ce pas? Cela ne fait que renforcer le récit selon lequel personne ne se soucie des garçons noirs, même des pères noirs.

Il a dit qu’il avait abordé le scénario avec Lindelof et Cuse lors d’un appel téléphonique. Perrineau a souligné les différences de temps d’écran et le changement par rapport aux créatifs initialement désireux de le lancer également.

« Si vous comptez m’utiliser, travaillons », se souvient-il avoir dit aux deux showrunners. « Je suis ici pour travailler. Je suis bon dans mon travail et je ferai tout ce que tu voudras. Sauf être « le gars noir » dans votre émission. »

Il a souligné l’importance de montrer que Michael se souciait de son fils. Dans un scénario réécrit, les scènes de Michael se concentraient sur sa vie avant qu’il n’atterrisse sur l’île, mais Perrineau a déclaré qu’il avait senti un changement dans sa relation avec les showrunners.

Harold Perrineau dans le rôle de Michael Dawson dans « Lost ». Mario Perez / Contenu de divertissement général Disney via Getty Images

Avant le tournage de la finale de la saison 2, Cuse a approché Perrineau et lui a dit que son personnage ne reviendrait pas pour la saison 3, a révélé l’acteur.

« J’étais foutu à ce sujet », a partagé Perrineau. « Je me disais: » Oh, je viens de me faire virer, je pense. « »

Lorsqu’il a demandé une explication, Perrineau a déclaré que Cuse avait répondu: « ‘Eh bien, vous savez, vous nous avez dit, si nous n’avons rien de bon pour vous, vous voulez y aller.' »

« Je demandais juste une profondeur égale », a déclaré Perrineau à Ryan. « C’était beaucoup, ‘Comment oses-tu?' »

À l’époque, Perrineau ne savait pas si Michael apparaîtrait dans les saisons futures. Cependant, Michael a ensuite eu un rôle d’invité dans plusieurs épisodes de la saison quatre et est apparu pour un épisode de la dernière saison.

Perrineau n’était pas le seul à avoir partagé dans « Burn It Down » qu’ils avaient été brusquement lâchés. La scénariste et productrice Monica Owusu-Breen, qui a rejoint la salle des scénaristes pour la saison 3, a comparé les conditions de travail à une situation de « bizutage » en parlant avec Ryan.

« Tout ce que je voulais faire, c’était écrire des épisodes vraiment cool d’une série cool. C’était une impossibilité pour ce personnel », a-t-elle déclaré.

Owusu-Breen a poursuivi: «Il n’y avait aucun moyen de naviguer dans cette situation. Une partie de cela était qu’ils n’aimaient vraiment pas leurs personnages de couleur. Quand vous devez rentrer chez vous et pleurer pendant une heure avant de pouvoir voir vos enfants parce que vous devez éliminer tout le stress que vous avez retenu, vous n’écrirez rien de bon après cela.

Elle a dit que travailler sur le plateau ressemblait à naviguer dans le «collège», ajoutant que c’était «implacablement cruel» et «nuement hostile».

« Je n’ai jamais entendu autant de commentaires racistes dans une seule pièce de ma carrière », a-t-elle déclaré.

Ryan a fourni des exemples de certains des commentaires qu’Owusu-Breen a déclaré avoir entendus en travaillant sur l’émission, notamment « aucun grand-parent ne veut d’un petit-enfant aux yeux bridés » lorsqu’un membre du personnel a adopté un enfant asiatique et Lindelof aurait affirmé que Perrineau « m’a traité de raciste, alors Je lui ai tiré le cul.

Owusu-Breen et sa partenaire d’écriture de l’époque, Alison Schapker, ont ensuite été licenciées. « J’étais si heureux d’être viré », a expliqué Owusu-Breen.

L’écrivain Javier Grillo-Marxuach n’avait pas non plus trop de souvenirs positifs de son passage sur le tournage de « Lost ». Il a quitté la série après la saison deux.

« Permettez-moi de le dire haut et fort : il était si mauvais, et personne n’a rien fait parce que le châtiment était une présence constante et imminente », a-t-il déclaré dans le livre de Ryan.

Ryan a parlé à Lindelof à plusieurs reprises des allégations de Perrineau, Owusu-Breen et d’autres.

« Mon niveau d’inexpérience fondamentale en tant que manager et patron, mon rôle en tant que personne censée modéliser un climat de danger créatif et de prise de risque mais apporter sécurité et confort à l’intérieur du processus créatif – j’ai échoué dans cette entreprise », Lindelof dit en 2021.

Parlant spécifiquement de Perrineau, il a dit qu’il ne se souvenait pas « avoir jamais » commenté « alors je lui ai viré le cul ».

« Qu’est-ce que je peux dire ? Autre que cela me brise le cœur que ce soit l’expérience d’Harold », le « Mrs. Davis », a déclaré le co-créateur. « Et je vais simplement admettre que les événements que vous décrivez se sont produits il y a 17 ans, et je ne sais pas pourquoi quelqu’un inventerait cela à mon sujet. »

Lindelof a reconnu l’écart dans le temps d’écran accordé à certains des acteurs blancs.

Il a déclaré: « Chaque acteur avait exprimé une certaine déception de ne pas être suffisamment utilisé … C’était en quelque sorte une partie intégrante d’un spectacle d’ensemble, mais il y avait évidemment une concentration disproportionnée sur Jack et Kate et Locke et Sawyer — les personnages blancs. Harold avait complètement et totalement raison de le souligner. C’est l’une des choses pour lesquelles j’ai eu des regrets profonds et profonds au cours des deux décennies qui ont suivi. »

Cuse a abordé les accusations dans une déclaration écrite via un représentant des relations publiques.

Bien qu’il ait écrit qu’il n’était pas présent et n’a pas entendu les commentaires que Ryan lui a mentionnés, il a déclaré: «Je regrette profondément que quiconque à ‘Lost’ doive les entendre. Ils sont très insensibles, inappropriés et offensants.

Sa déclaration a déclaré: « Cela me brise le cœur de l’entendre. C’est profondément bouleversant de savoir qu’il y a des gens qui ont eu de si mauvaises expériences. Je ne savais pas que les gens ressentaient cela. Personne ne s’est jamais plaint à moi, et je ne suis pas au courant que quiconque se soit plaint à ABC Studios. J’aurais aimé savoir. J’aurais fait ce que j’aurais pu pour apporter des changements.

Cuse et Lindelof ont tous deux dit à Ryan que la poussée de croissance de Kelley pendant le tournage de la série limitait les intrigues de Michael et Walt. « Nous ne savions pas comment résoudre ce problème autre que de résoudre l’histoire de Michael à la fin de la saison deux », a écrit Cuse.

Cuse a également nié que Perrineau ait été renvoyé et a déclaré que l’acteur était passé d’un acteur principal à un rôle récurrent.