HarmonyOS arrivera sur les téléphones Huawei en avril 2021: ils commenceront par les produits phares et le Mate X2 sera le premier

Huawei a promis en 2019 qu’HarmonyOS, son propre système d’exploitation, atteindrait les téléphones mobiles en 2021. Une échéance ambitieuse compte tenu de la complexité de développer son propre système d’exploitation, qui peut également concurrencer directement Android, ce qui est à nouveau spécifié en disant cette HarmonyOS 2.0 arrive bientôt sur les téléphones haut de gamme de Huawei.

Le constructeur a profité de la présentation officielle du Huawei Mate X2, son dernier appareil pliable qui se présente comme le premier produit phare de cette année. Le nouvel hybride entre mobile et tablette arrive avec EMUI 11 sur Android (sans services Google), mais sera le premier à recevoir une version du système d’exploitation.

Anticiper vos propres projets

C’est Richard Yu qui a de nouveau été chargé d’apporter des nouvelles aussi importantes pour la division mobile de la marque. Après nous avoir montré et parlé du nouveau pliable, le PDG a ajouté à la fin de la présentation à la fin de la présentation que les utilisateurs pourront passer à HarmonyOS en avril, mais pas tous les téléphones mobiles de la marque:

« Les utilisateurs d’un produit phare de Huawei pourront mettre à niveau leurs téléphones vers HarmonyOS en avril. Le Huawei Mate X2 sera le premier à pouvoir être mis à niveau. […]. « Richard Yu

Lors de l’examen de la feuille de route mobile HarmonyOS, Yu a commenté qu’OpenHarmony (le code source d’HarmonyOS) prend en charge les appareils avec entre 128 Ko et 128 Mo de RAM (tels que les montres intelligentes, les téléviseurs ou les systèmes d’infodivertissement) et qu’à partir d’avril 2021, une assistance serait offerte. pour les appareils avec entre 128 Mo et 4 Go de mémoire RAM, de sorte qu’à partir d’octobre 2021, OpenHarmony prendrait en charge les appareils avec 4 Go de RAM ou plus. Avec l’annonce d’aujourd’hui, l’entreprise aurait été en avance sur sa feuille de route Et en parlant d’une version stable du système accessible par n’importe quel utilisateur disposant du bon mobile.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la première version bêta publique pour la Chine est sortie récemment et est disponible pour les Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30, Huawei Mate30 Pro et Huawei MatePad Pro. Une version bêta avec laquelle nous avons vu qu’HarmonyOS a plus qu’Android que ce que nous pensions, quelque chose qui par contre était tout à fait prévisible en raison de la complexité de développer un système d’exploitation à partir de zéro, avec les compatibilités appropriées et au niveau de la concurrence dans un temps si « court » (bien qu’ils se soient préparés pendant des années).

Après cette annonce, nos têtes se tournent un peu vers le Huawei P50 puisqu’ils font partie de ce premier lot de produits phares évolutifs vers HarmonyOS. L’annonce a été un peu plus précise, mais sans spécifier de modèles ni exactement quelle version sera celle que nous voyons, il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour savoir ce que nous pouvons voir, sur quels téléphones et si, surtout, nous pouvons enfin le tester. hors de Chine, car il n’a pas précisé si ce sera quelque chose de mondial ou pour ce marché, comme les bêtas.