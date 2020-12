HarmonyOS 2.0 Beta peut désormais être installé sur certains téléphones Huawei

Il est désormais possible d’installer le système d’exploitation Huawei de remplacement Android sur certains appareils. Ce sont vos nouvelles.

En fin de compte, le jour est venu: le système d’exploitation avec lequel Huawei envisage de remplacer Android est déjà disponible pour certains appareils. La HarmonyOS version 2.0 est désormais une réalité, et certains utilisateurs chanceux peuvent déjà tester les nouveautés du système d’exploitation Huawei sur leurs appareils.

Cela a été annoncé par l’entreprise elle-même au début de la Programme bêta HarmonyOS 2.0, où les développeurs sont invités à participer à la phase préliminaire de test du système d’exploitation.

Pour ce faire, juste avoir l’un des huit appareils pris en charge –Mobiles et tablettes inclus– et être sélectionné par Huawei pour participer. Une fois la demande acceptée, il sera possible de installation d’HarmonyOS sur votre appareil.

HarmonyOS est maintenant disponible sur ces 8 appareils Huawei

Selon Huawei, HarmonyOS 2.0 est livré avec plus de 15 000 API différentes avec lequel le développement croisé est pris en charge sur les smartphones, les appareils portables, les voitures et de nombreux autres appareils.

Pour pouvoir tester le système d’exploitation il y a deux options. L’un d’eux est à travers Émulateur officiel HarmonyOS intégré à l’IDE Huawei DevEco Studio. L’autre est de demander une place dans le programme bêta de la plateforme. Cette version bêta est disponible pour ces huit appareils:

Huawei P40 (ANA-AN00)

Huawei P40 Pro (ELS-AN00)

Huawei Mate 30 (TAS-AL00)

Huawei Mate 30 5G (TAS-AN00)

Huawei Mate 30 Pro (LIO-AL00)

Huawei Mate 30 Pro 5G (IOL-AN00)

Huawei MatePad Pro (MRX-AL19)

Huawei MatePad Pro 5G (MRX-W09)

Huawei MatePad Pro Wi-Fi (MRX-AN19)

Huawei lui-même indique qu’il s’agit d’un logiciel instable, et en tant que tel, il n’est pas recommandé de l’installer sur des appareils utilisés comme mobiles ou tablettes personnels.

L’actualité du système d’exploitation Huawei, en vidéo

Puisque vous n’allez probablement pas être sélectionné par Huawei pour tester HarmonyOS sur votre mobile, un utilisateur qui l’a été a voulu partager avec le monde une vidéo montrant un appareil exécutant le système d’exploitation.

Dans celui-ci, vous pouvez voir comment l’esthétique du logiciel est très similaire que nous pouvons trouver dans la version Android que les terminaux Huawei actuels fonctionnent. Quelque chose d’évident, puisque dans les deux cas EMUI comme couche de personnalisation.

Tout semble indiquer que le fonctionnement des applications HarmonyOS ce sera similaire à celui d’Android. En fait, certains développeurs ont indiqué que les applications seront écrites en Java, tandis que leurs schémas de conception sont définis en langage XML, de la même manière que dans Android.

Pour l’instant, c’est tout ce que nous savons à ce sujet première phase du déploiement HarmonyOS. On s’attend à ce que, dans les semaines à venir, Huawei annonce des nouvelles concernant le développement et la distribution de sa nouvelle plate-forme. Nous resterons à l’écoute jusque-là.

