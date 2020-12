HarmonyOS 2.0 beta est basé sur Android

HarmonyOS 2.0 … basé sur Android? La version bêta du système d’exploitation de Huawei cache une curieuse surprise.

Huawei a publié la première version bêta d’HarmonyOS 2.0 à la mi-décembre, permettant aux développeurs et aux utilisateurs avancés de tester le première édition publique du système d’exploitation entièrement développé par l’entreprise. Ou, du moins, c’est ce que nous pensions.

Et est-ce que certains des premiers utilisateurs qui ont pu installer le nouveau logiciel Huawei sur leurs appareils ont découvert que le HarmonyOS beta est en fait basé sur Android.

Android déguisé en HarmonyOS dans la première version bêta

Comme indiqué dans XDA-Developers, il y a plusieurs développeurs qui, après avoir installé la version préliminaire d’HarmonyOS sur leurs terminaux, ont trouvé des traits qui leur ont rappelé Android dans une large mesure.

C’est le cas de boîtes de dialogue d’application contextuelles, qui dans les deux cas ont un conception très similaire, avec le même format en termes de texte et de boutons. Comme si cela ne suffisait pas, de plus, il a été possible de vérifier comment HarmonyOS affiche des invites Dans lequel il est indiqué lorsqu’une application installée peut ne pas fonctionner correctement, car elle a été créée pour fonctionner sur une ancienne version d’Android. Le seul changement est dans la chaîne de texte « Android » du message d’avertissement, qui dans le système Huawei est remplacé par « HarmonyOS »

Ce n’est pas tout. Il a également été constaté que ADB – Android Debug Bridge – fonctionne sans aucun problème lors de la transmission d’instructions au système virtuel HarmonyOSet que la partition système HarmonyOS contient le cadre Android.

Il semble donc assez clair qu’au moins la version initiale d’HarmonyOS 2.0, Il est basé sur Android, et n’utilise pas comme base le système d’exploitation que Huawei a développé ces dernières années.

Bien que curieux, il ne faut pas oublier que Huawei a déjà indiqué son intention de utiliser AOSP pendant le processus de transition vers son propre système d’exploitation, il n’est donc pas surprenant qu’Android soit toujours présent dans cette édition d’HarmonyOS. Il faudra bien sûr voir comment le projet évolue, et à quel stade de son développement l’entreprise décide d’abandonner le système d’exploitation Google au profit du sien.

