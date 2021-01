Harman lance les écouteurs JBL TWS C115 avec une autonomie de 21 heures à 4 999 Rs

JBL Ecouteur JBL Tune 225TWS Noir

Avec les écouteurs JBL Tune 225TWS, écoutez votre musique et répondez à vos appels en toute simplicité. Sans fil et très performants, ils vous garantissent une totale liberté et une qualité de son irréprochable. Une grande autonomie et un son remarquable Avec ses haut-parleurs de 12 mm et la technologie Pure