Harley Quinn Showrunners révèle que Thanos Joke Cut de la saison 3

Marvel a failli être reconnu dans la prochaine saison de Harley Quinn. Prévue pour ses débuts sur HBO Max le 28 juillet, la nouvelle saison est attendue depuis longtemps. L’émission avait précédemment débuté ses deux premières saisons sur DC Universe avant de passer à HBO Max où la saison 3 a été développée. La saison 2 s’est terminée en 2022 et l’attente de nouveaux épisodes a maintenant dépassé deux ans.

La bonne nouvelle est que les nouveaux épisodes sont presque là. Participant à une session de questions-réponses avec les fans pour aider à promouvoir la saison 3 (via The Direct), les showrunners Justin Halpern et Patrick Schumacker ont révélé comment ils avaient initialement prévu d’inclure des blagues Marvel dans la troisième saison, bien qu’ils n’aient pas fini par faire le Couper. Ils révèlent spécifiquement la référence à Thanos qu’ils voulaient inclure tout en expliquant qu’elle a finalement été annulée afin de ne pas trop briser le quatrième mur.

Curieusement, le cinéaste James Gunn apparaît comme lui-même dans Harley Quinn saison 3; Gunn a réalisé la version live-action de Harley interprétée par Margot Robbie l’année dernière La brigade suicide. Dans Harley Quinn, on vous expliquera qu’il tourne un film sur Thomas Wayne avec l’acteur Billy Bob Thornton. Schumacker a expliqué comment Gunn s’est impliqué et a dit à quel point le réalisateur était un bon sport pour se moquer de lui-même.

« Ouais, c’était assez fou… Nous avions besoin d’un réalisateur de poids lourd dans la saison 3… Clayface auditionne pour un biopic de Thomas Wayne que James Gunn dirige, intitulé » A Hard Wayne’s Gonna Fall « , avec Billy Bob Thornton, qui a également s’exprime lui-même dans le rôle-titre… Je savais qu’il était fan de la série et en avait posté un peu sur Twitter… Nous nous sommes suivis et nous ne nous étions jamais vraiment parlé mais je l’ai envoyé en DM à l’improviste et j’étais comme , ‘Hé, tourné dans le noir mais…’ Et en 15 minutes, il avait répondu qu’il était définitivement intéressé… [and] un mois plus tard, nous l’enregistrions. Et c’était très cool et il était tellement bon de se moquer de son travail passé, de se moquer de tout dans l’air du temps dans le DCEU et ainsi de suite. »