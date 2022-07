Harley Quinn, série animée : où regarder la troisième saison

La série animée pour adultes »Harley Quinn », créé par Justin Halpern, Patrick Schumaker et Dean Lorey vient de sortir sa troisième saison. Ici, nous voyons le personnage titulaire de DC Comics essayant de prouver sa valeur en tant que méchant après avoir mis fin à sa relation avec le Joker, faisant toutes sortes d’actions pour entrer dans la Legion of Doom.Avec son ami (et maintenant partenaire) Poison Ivy et un autre groupe de nouveaux amis, Harley Quinn a ce qu’il faut pour se retrouver dans toutes sortes d’ennuis.

La saison 1 de » Harley Quinn » a été créée dans le cadre du service de streaming DC Universe en novembre 2019, augmentant rapidement une large base de fans, la deuxième saison étant diffusée des mois plus tard en avril 2020. Après cela, il sera fermé DC Universe, HBO Max a repris la série en annonçant qu’une troisième saison était en préparation.

Où peut-on voir la série Harley Quinn ?

La saison 3 de Harley Quinn sera diffusée en exclusivité sur le service HBO Max, où les deux premières saisons sont également disponibles. Si vous n’avez pas encore vu la série, c’est le moment idéal pour vous plonger dans les folles aventures de Harley et compagnie.

Combien d’épisodes compte la troisième saison de Harley Quinn ?

» Harley Quinn » aura trois nouveaux épisodes disponibles le jeudi 28 juillet, après quoi, de nouveaux épisodes seront publiés chaque semaine, le dernier épisode de la saison étant diffusé le 15 septembre. Alors que les saisons précédentes comptaient 13 épisodes, cette troisième n’en comptera que 10, d’environ 23 minutes chacune.

Liste des chapitres

Épisode 1 : »Harlivy »

Épisode 2: » Il n’y a pas de lierre dans l’équipe »

Épisode 3: » La 83e édition des Villy Awards

Épisode 4 : »Un voleur, une taupe, une orgie »

Épisode 5: » C’est une chose de marais »

Épisode 6: « Joker: Le vote meurtrier »

Épisode 7: « Une autre aventure de Sharkley »

Épisode 8: « Batman commence pour toujours »

Épisode 9: « Climax à Jazzapajizza »

Épisode 10: « Le cheval et le moineau »

Le casting d’Harley Quinn

La langue originale de la série comprend de grands acteurs de renom, avec Kaley Cuoco avec Harley Quinn, connu pour jouer Penny dans »The Big Bang Theory ». Ils font aussi partie du casting Lac Bell comme Poison Ivy, Alan Tudyk comme Joker et Clayface, Funches au rhum comme kingshark, Tony Halle en tant que Docteur Psycho oberg mat comme cerf-volant Jason Alexandre comme Sy Borgman, Christophe Meloni en tant que commissaire James Gordon et JB Smoove comme Frank la Plante.