‘Harley Quinn’, série animée : date de première de sa troisième saison

La populaire série d’animation pour adultes »Harley Quinn » sera de retour pour l’été cette année. L’annonce a été faite dans une nouvelle image où l’on peut voir l’anti-héroïne titulaire et Poison Ivy terminer leurs vacances tropicales. « Le duo le plus chaud que Gotham City ait jamais vu », lit-on sur Twitter, « Et nous sommes de retour cet été! »

Le service de streaming HBO Max donne des aperçus de la saison 3 de la série à succès depuis un certain temps, tandis que l’actrice de Harley, Kaley Cuoco, a promis que les prochains épisodes auront de nombreuses stars invitées incroyables. « C’est ridicule », a-t-il dit. « Ça devient de plus en plus fou. » Le réalisateur de »Suicide Squad » et »Peacemaker », James Gunnrejoindra l’univers animé, tandis que Harvey Guillende »What We Do in the Shadows », jouera Nightwing.

Cela pourrait aussi vous intéresser: ‘I Am Groot »: la série animée Disney + révèle la date de sortie

Cependant, malgré le grand nombre de stars invitées, Harley et Ivy continueront d’être le point central de la série. « Ils vivent la vie, s’aiment, se battent … », a déclaré Cuoco à propos du partenariat entre les deux anti-héros emblématiques. « Leur relation est le principal point central de cette saison, et c’est hilarant et en fait très, très gentil. »

La série »Harley Quinn » comportera également un nouveau spin off mettant en vedette The Kite Man, avec Warner Bros. commande d’une série intitulée »Noonan’s » pour HBO Max en avril dernier. L’émission verra Kite Man et sa nouvelle petite amie, Golden Glider, commettre des crimes pour maintenir à flot le Noonan’s Bar, un lieu de rencontre pour les méchants les plus terrifiants de Gotham City.

Vous pourriez également être intéressé par : Las Bravas, série HBO : distribution et nombre de chapitres

Compte tenu du vaste répertoire de personnages pouvant apparaître dans cette nouvelle série, on s’attend à ce que plusieurs personnages de DC aient une apparition spéciale une fois la série diffusée. « Noonan’s » n’a actuellement pas de date de sortie, et « Harley Quinn » ouvrira au cours de l’été de cette année.