Harley Quinn, série animée: à quand la première de la saison 3

Saison 3 de la série animée »Harley Quinn » a enfin une date de sortie officielle. La production originale tant attendue de hbo max actrice vedette Kaley Cuoco, qui prête sa voix au personnage titulaire de la version anglaise, arrivera sur la plateforme de streaming le 28 juillet. Les nouveaux épisodes verront Harley Quinn se lancer dans toutes sortes de mésaventures avec son désormais partenaire Poison Ivy, ainsi que le retour de personnages récurrents comme King Shark et Clayface.

De nouveaux épisodes ont commencé la production en février 2021, et c’est en mars qu’il a été annoncé que « Harley Quinn » avait officiellement terminé son premier mixage audio, avec son premier regard sur la saison 3 diffusé au DC FanDome en 2021 qui comprenait une voix off et inachevée animation, ainsi qu’un regard en couleur sur Harley Quinn et Poison Ivy.

La série a également publié une bande dessinée en six numéros intitulée « Harley Quinn: The Animated Series – The Eat ». Pan! Tuer. Tour », destiné à combler le vide entre les saisons 2 et 3. Écrit par Tee Franklin, dessiné par Max Sarin, coloré par Marissa Louise et lettré par Taylor Esposito, le comique suit Harley et Poison Ivy dans leur voyage à travers la route après le finale culminante de la saison 2 de l’émission.

Développé par Patrick Schumacker, Justin Halpern Oui doyen Lorey »Harley Quinn : la série animée » met en vedette Cuoco dans le rôle de Harley Quinn et Lac Bell comme Poison Ivy. Les deux premières saisons de Harley Quinn ont été créées à l’origine sur le service de streaming DC Universe, mais au milieu de la restructuration du service, les deux saisons ont été ajoutées à HBO Max en août 2020, suivies de l’annonce que la saison 3 serait diffusée exclusivement sur HBOMax.

Dans une interview en 2020, Schumacker et Halpern ont expliqué que la saison 3 se concentrerait sur les relations toxiques et traiterait fortement de la nouvelle romance de Harley et Ivy. « C’est la chose la plus importante pour nous », a déclaré Halpern à l’époque. « Ce dont nous avons discuté au préalable, c’est l’idée que ces deux personnages ont eu beaucoup de relations toxiques dans le passé. » Les nouveaux épisodes comprendront également une apparition spéciale du réalisateur. James Gunn.

La troisième saison de « Harley Quinn » arrivera avec 10 épisodes le 28 juillet de cette année, étant une première exclusive de HBO Max.