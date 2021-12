Harley Quinn Season 3 mettra en vedette plus de romance Harley-Poison Ivy

La romance Harley Quinn-Poison Ivy a été au centre de nombreuses fanfictions et a souvent été subtilement évoquée dans les bandes dessinées. Cependant, le couple anti-héroïne discret verra enfin sa première exploration à l’écran avec la prochaine saison de Harley Quinn​​​​​​.

La tension sexuelle et l’attirance entre les deux n’ont été évoquées que dans la série HBO Max jusqu’à l’épisode 7 de la saison 2 : « Nowhere to Go But Down », où cela est devenu assez explicite. Enfin, Harley et Ivy ont avoué leur amour l’un pour l’autre dans la finale de la saison 2, et les fans veulent depuis plus de visibilité pour leur relation dans la série. Enfin, il semble que les fans obtiendront ce qu’ils veulent depuis longtemps.

Dans une interview avec PopCulture.com, le doubleur Ron Funches (qui joue le personnage de Nanaue/King Shark dans Harley Quinn), a révélé que la série inclura en fait plus de romance entre deux des criminels les plus célèbres de Gotham.

Je pense que les gens en sont vraiment tombés amoureux et le fait qu’ils se réunissent vers la fin de la saison est une belle chose et les regarder grandir ensemble en tant que relation, je pense, est ce que vous allez voir beaucoup dans la prochaine saison.

Le co-créateur de la série Justin Halpern et le co-showrunner Patrick Shumaker avaient précédemment déclaré qu’ils aimeraient explorer cette relation dans la série à l’avenir. Halpern a dit :

Je suis moins intéressé par le fait que le Joker ait une nouvelle petite amie ou non que je ne le suis [deepening] cette relation que nous avons passé deux ans à construire.

Principalement, la troisième saison se concentrerait sur leur relation dans le contexte de leurs précédentes affaires défaillantes. Harley et Ivy ont tous deux survécu à des relations toxiques dans le passé, et l’émission explorera comment cela affecte peut-être la première relation amoureuse qu’ils ont eue. Halpern partage ses deux cents sur l’idée :

C’est la grande chose pour nous à mâcher. La chose dont nous avons discuté au préalable est l’idée que ces deux personnages ont eu beaucoup de relations toxiques dans leur passé… de mauvaises relations avec des personnes abusives ? » est un grand thème avec lequel nous voulons jouer.

Harley Quinn et Poison Ivy se sont rencontrés pour la première fois non pas dans les bandes dessinées, mais dans Batman : la série animée, dans l’épisode « Harley et Ivy ». Harley Quinn #1 puis plus loin dans le 2013 Harley Quinn série comique d’Amanda Connor et Jimmy Palmiotti. Dans ce dernier, ils entrent enfin en couple.

La romance Harley-Ivy est davantage (et plus explicitement) explorée dans la mini-série comique Harley Quinn : Le manger. Claquer! Tuer la tournée, écrit par Tee Franklin et dessiné par Max Sarin. Les fans peuvent également s’attendre à une représentation similaire de la relation dans la série HBO Max.





