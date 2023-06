Harley Quinn Saison 4 obtient enfin une date de sortie

Harley Quinn revient très bientôt sur l’écran Max. Alors que l’univers DC tente de trouver une nouvelle voie qui parvient à relier les projets de cinéma, de télévision, de jeux vidéo et d’animation, la populaire série animée mettant en vedette Kaley Cuoco s’impose comme l’une des rares survivantes de la crise Warner Bros. Discovery.

Après trois saisons réussies, la méchante/anti-héroïne créée par Paul Dini et Bruce Timm revient avec de nouvelles aventures après avoir joué dans un spécial Saint-Valentin en février qui s’est penché sur la relation amoureuse entre le personnage principal et Poison Ivy, l’une des principales attractions. du spectacle.

Il y a quelques mois, il avait été confirmé que Harley Quinn reviendrait avec de nouveaux épisodes cet été, et maintenant il y a enfin une date officielle : le 27 juillet.

Dans la finale du troisième épisode, Harley a rejoint la Bat-Family, qui a maintenant Batgirl comme chef principal après que Batman a été étonnamment arrêté pour évasion fiscale. De son côté, Ivy aura également sa chance de briller dans une autre équipe, la Legion of Doom, dirigée par Lex Luthor.

S’adressant à TVLine, le showrunner Justin Halpern a expliqué ce que les fans peuvent attendre du nouvel épisode :

« Les choses sont tellement binaires dans le monde des super-héros. Comme, il y a un méchant, il y a un bon gars, et le sentiment que vous devez être l’une de ces choses. Il y a aussi l’idée de » Qui crée ce genre de bureaucratie dans le monde des super-héros ?’ Mais avec Batgirl, nous pensions qu’il y avait beaucoup de choses à exploiter dans le sens où elle est, comme, Gen Z et regarde le monde d’une certaine manière et Harley est comme un millénaire qui regarde le monde d’une certaine manière. entrer dans les archétypes où c’est juste un très basique, « Je suis un millénaire ! Vous êtes une génération Z ! », nous avons aimé l’idée de [her and Batgirl] devoir travailler ensemble. De plus, la façon dont ils regardent ce qui est bon et mauvais, et la façon dont ils se parlent, nous ont paru vraiment amusants et intéressants.