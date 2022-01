Harley Quinn Saison 3 Episode 1 Date de sortie en nous, Royaume-Uni, Australie: où regarder

La date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Harley Quinn est déjà connue et les fans sont ravis de sortir un nouvel épisode appelé l’épisode 1 de la saison 3 de Harley Quinn. Quand il sortira, vous pourrez regarder cette saison sur votre gadget. Harley Quinn a des fans à travers le monde. Les gens de diverses régions du monde attendent avec impatience la sortie de cet épisode 1 de la saison 3. L’épisode 1 de la saison 3 va être plus intéressé car il y a beaucoup de rebondissements, d’excitation et de virages à explorer dans l’épisode 1.

Harley Quinn Saison 3 Episode 1 Date et heure de sortie Rumeurs révélées

Les fans ont eu un retard important pour les nouvelles depuis que Harley Quinn a quitté nos écrans après la fin de la deuxième saison de l’émission en 2021. Le streamer américain HBO Max a annoncé un troisième épisode de la saison 1 avec ce tweet.

Nous ne connaissons pas la date de sortie exacte, mais nous pensons que les fans peuvent s’attendre à ce que la série atteigne la fin de 2022 ou le début de 2023.

Compte à rebours Harley Quinn Saison 3 Episode 1 Rumeurs sur la date de sortie

Nous ne connaissons pas la date de sortie exacte, mais nous pensons que les fans peuvent s’attendre à ce que la série atteigne la fin de 2022 ou le début de 2023. Le compte à rebours n’a donc pas encore commencé.

Spoilers de Harley Quinn Saison 3

Nous sommes encore assez obscurs sur ce que nous réserve la troisième saison de Harley Quinn. Quoi qu’il en soit, les fans peuvent s’attendre à ce que la série enquête sur le lien récemment découvert entre la personne nominale et son acolyte, Poison Ivy.

Le couple a partagé un baiser lors de la finale dangereuse pour en préparer deux alors qu’ils s’éloignaient à la manière de Thelma et Louise du mariage négligé d’Ivy avec Kiteman, le zénith de 26 épisodes d’événements sincères.

Un épisode mélodique est également réputé (on s’y attarde !) avec l’arrangeur de la série Jefferson Friedman découvrant lors d’une nouvelle rencontre que le groupe de création avait depuis longtemps voulu écrire une partie dans le style de Buffy contre les vampires. Une fois de plus avec le sentiment.

Le casting de Harley Quinn Saison 3 Episode 1 Date de sortie

Kaley Cuoco (The Big Bang Theory, The Flight Attendant) reviendra une fois de plus pour exprimer le personnage principal. Elle sera rejointe par un casting de stars comprenant des habitués de la série Lake Bell (Poison Ivy), Tony Hale (Doctor Psycho), Ron Funches (King Shark), Jason Alexander (Sy Borgman) et Alan Tudyk dans le rôle de Clayface et Joker.

Personnages de Harley Quinn Saison 3 épisode 1

Nous sommes presque n’importe quel personnage qui n’est pas Harley ou Ivy, mais nous ne tuerons jamais Bane.

Alan Tudyk comme Clayface, Joker et de nombreux autres personnages Kaley Cuoco dans le rôle de Harley Quinn Matt Oberg dans le rôle de Kite Man Lake Bell en tant que Poison Ivy et Cheryl Ron Funches dans le rôle du roi requin B. Smoove en tant que Frank the Plant Jason Alexander dans le rôle de Sy Borgman Diedrich Bader dans le rôle de Batman Giancarlo Esposito dans le rôle de Lex Luthor James Adomian comme Bane Sanaa Lathan comme Catwoman Jacob Tremblay comme Robin Christopher Meloni en tant que commissaire James Gordon

La controverse de Harley Quinn Saison 3 Episode 1 Date de sortie

Comme annoncé par Variety, les gens de DC Comics ont tenté d’empêcher une manifestation scandaleuse spécifique d’apparaître dans l’épisode 1 de la saison 3 de Harley Quinn. De plus, DC a ressemblé à : « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez absolument pas faire ça. Ils sont similaires à « Les légendes ne font pas ça ».

Le groupe de DC a tenté de se justifier en disant « nous vendons des jouets d’acheteurs pour les légendes. Il est difficile de vendre un jouet en supposant que Batman tombe également sur quelqu’un. C’est brumeux si la scène l’a fait.

Lire la suite: Date de sortie de la saison 2 d’Aarya, intrigue, distribution, où regarder en ligne

FAQ-Harley Quinn Saison 3 Episode 1 Date de sortie

Où regarder l’épisode 1 de la saison 3 de Harley Quinn ? Quelle est la date de sortie de Harley Quinn Saison 3 Episode 1 ? Quelle est la date de sortie de Harley Quinn Saison 3 Episode 1 Date de sortie en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, pour donner votre point de vue ou avoir des questions, puis, à ce stade, allez-y et écrivez dans la zone de remarque.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂