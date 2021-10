Harley Quinn : Regardez le premier aperçu de sa troisième saison

L’événement virtuel DC FanDome continue de présenter de grandes surprises aux fans de l’un des univers narratifs les plus importants de l’histoire de la bande dessinée, avec des avant-premières de ses films et séries télévisées les plus attendus. Bien sûr, « Harley Quinn » et sa troisième saison sur HBO Max ne pouvaient pas être laissés pour compte.

La série développée par Patrick Schumacker et Justin Halpern présente l’actrice Kaley Cuoco dans le rôle de Harley Quinn, qui, après sa dernière rupture avec Joker, est en croisade personnelle pour devenir l’un des plus grands criminels de Gotham City, accompagnée de Poison Ivy (Lake Bell) et sa bande particulière d’alliés.

La pandémie mondiale a sérieusement affecté le développement des nouveaux épisodes de la série. Bien qu’il soit encore trop tôt pour présenter une bande-annonce complète, Harley Quinn et King Shark ont ​​décidé d’apaiser les envies des fans en dévoilant des échantillons d’animation de la troisième saison de la série, y compris un nouveau look élégant pour Harley et Poison Ivy.

La deuxième saison se serait conclue par une fin heureuse pour Harley et Ivy, car après avoir interrompu son mariage avec Kite Man, elle accepte enfin les sentiments qu’elle a envers son partenaire d’aventure pâle et fou, alors ils s’enfuient tous les deux au coucher du soleil dans une séquence qui rappelle de la bande « Thelma et Louis ».

Après avoir confirmé que Harley et Poison Ivy seront un couple dans la prochaine saison de la série, Justin Halpern a indiqué lors d’un entretien avec SYFY que les intentions de l’équipe créative ne sont pas axées sur la mise en place d’obstacles entre le couple, mais sur le développement de leur nouveau personnage. dynamique, quelque chose qui sera d’un grand intérêt pour les fans de la série. Sa première est prévue pour l’année 2022.