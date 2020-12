« Harley Quinn »: Haley Cuoco dissipe les rumeurs sur une prétendue rivalité avec Margot Robbie

Kaley Cuoco, actrice connue pour son travail sur «The Big Bang Theory» et voix actuelle de Harley Quinn dans la série animée pour HBO Max (auparavant exclusif au Univers DC), a mis fin aux rumeurs d’une prétendue rivalité entre elle et Margot Robbie, chargée de donner vie au personnage en direct.

Ces rumeurs auraient commencé grâce à certaines publications du tabloïd australien « L’étoile», Se propage rapidement à travers divers médias internationaux. Bien que Cuoco l’ait pris à la légère au début, en se moquant de la situation, récemment, il entrerait plus en détail sur le sujet avec David Spade dans Interview Magazine.

« Quand Harley est devenu grand puis est sorti »Oiseaux de proie‘, il y avait ces histoires dans lesquelles moi et Margot Robbie nous avions une rivalité. Mais je ne l’avais jamais rencontrée. Je l’aime. Un article est sorti disant que nous n’apparaîtrions pas ensemble dans Comic Con. Que nous refusons d’être ensemble sur la même scène. Aucun de nous n’était Comic Con D’accord? ».

Justin Halpern, productrice de la série, aurait également rejeté les rumeurs sur l’ingérence de Robbie dans la série: «Margot était intéressée par ce que nous faisions et nous avons eu quelques conversations avec elle, mais c’était plus parce qu’elle était curieuse parce qu’à ce moment-là je faisais Oiseaux de proie», A commenté Halpern à GWW février dernier.

«Nous l’avons rencontrée et lui avons présenté quelques épisodes et notre arc général et elle était très analytique et gentille et a juste écouté. Et c’était tout. Ce n’était pas comme s’il avait dit non et nous sommes allés à Kaley. Margot Je voulais juste être informé ».

Tellement de Robbie comme Cuoco ils continuent leur travail respectif avec le personnage. Robbie attend la première de « La brigade suicide», Dans lequel il a agi sous la direction de James Gunn, tandis que la série animée a été renouvelée pour une troisième saison.